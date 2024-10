Wycena Żabki w chwili debiutu na GPW wyniesie 21,5 mld zł

Od 1 do 9 października inwestorzy mogli zapisywać się na akcje właściciela popularnej sieci sklepów spożywczych Żabka. Dotychczasowi akcjonariusze zaoferowali 300 mln akcji, a więc wartość oferty wyniosła niespełna 6,5 mld zł. Papiery były kupowane po maksymalnej cenie 21,5 zł za walor. Oznacza to, że wycena Żabki w momencie debiutu wyniesie 21,5 mld zł.

Pod względem kapitalizacji uplasuje to detalistę na 12. miejscu w gronie polskich spółek z Giełdy Papierów Wartościowych – pomiędzy mBankiem (25 mld zł), a CD Projektem (17 mld zł).

Duże zainteresowanie

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, przedział cenowy dla walorów spółki wynosił 20-21,5 zł. W IPO brało udział szerokie konsorcjum brokerów, wśród nich m.in. BM PKO BP, BM mBanku czy Trigon DM. Jako, że walory oferują dotychczasowi akcjonariusze, środki nie popłyną do spółki. Według harmonogramu, przydział akcji nastąpi 14 października, a debiutu można spodziewać się 17 października.

Mocne fundamenty finansowe

Pod szyldem Żabka działa około 10,5 tys. sklepów. Oprócz tego spółka oferuje m.in. usługi dostawcy cateringu dietetycznego Maczfit, porównywarkę usług cateringu dietetycznego Dietly, usługi q-commerce i e-commerce Delio i Żabka Jush! oraz sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych Żabka Nano.

W ub.r. przychody giełdowego debiutanta wzrosły r/r o 24 proc. – do 19,8 mld zł, a skorygowana EBITDA zwiększyła się o 17 proc. – do 2,8 mld zł. Z kolei w I półroczu br. Żabka wypracowała 11,2 mld zł przychodów, o 21,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skorygowana EBITDA podskoczyła o 33,5 proc., do 1,4 mld zł.

Następni już czekają w kolejce

Z czekającej nas najprawdopodobniej bardzo dużej redukcji w zapisach na akcje Żabki spróbuje skorzystać Studenac, czyli chorwacka sieć sklepów spożywczych, należąca do funduszu private equity Enterprise Investors. Mówi się, że, spółka ma przeprowadzić ofertę publiczną tuż po Żabce, zgarniając w ten sposób niezagospodarowany kapitał.

