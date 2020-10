Kościński: trzeba wrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu

Zbyt szybka konsolidacja fiskalna może ograniczyć wzrost, a najlepszym sposobem na ograniczenie zadłużenia jest właśnie szybki rozwój gospodarczy – powiedział Tadeusz Kościński.

Ostatnie lata to okres niskich deficytów i sukcesywnego obniżania długu w relacji do PKB. Poprawiła się również znacząco struktura naszego długu. Dlatego możemy sobie pozwolić na znaczącą odpowiedź fiskalną na kryzys wywołany pandemią - powiedział Tadeusz Kościński podczas otwarcia X Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF). Jego zdaniem, „dobrze wycelowany i silny” impuls fiskalny jest Polsce niezbędny do powrotu na ścieżkę szybkiego wzrostu.