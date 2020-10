Przełom w motoryzacji? Musk ma zszokować świat

Elon Musk ponownie zamierza zaskoczyć świat i pokazać, że niemożliwe nie istnieje

49-letni biznesmen jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, ale i nietuzinkowych osiągnięć technologicznych. Tym razem kolejny krok w rozwoju ma osiągnąć Tesla. Musk zapowiedział wprowadzenie kolejnego poziomu autonomii w pojeździe. Co to oznacza? Że kierowca w ogóle nie będzie musiał ingerować, gdy pojazd będzie przemieszczał się z punktu A do punktu B.

Brzmi nierealnie, ale Waymo w Phoenix uruchomiło już usługę autonomicznych robotaxi. Jednak te rozwiązanie jest ograniczone do poruszania się po terytorium konkretnego miasta. Tesla ma docierać wszędzie, nawet w przypadku robót drogowych. Mimo to raczej nie ma co się spodziewać iż takie innowacje będą dostępne np. w Polsce. Trzeba pamiętać jeszcze o konkretnych regulacjach prawnych, które u nas póki co blokują te możliwości. Aktualizacja będzie dostępna na razie dla wybranych kierowców.

