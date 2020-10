PZU: 200 tzw. opasek życia dla szpitali leczących COVID-19

PZU przekaże kolejnych 200 tzw. opasek życia szpitalom, w których leczeni są chorzy na COVID-19; analizują one kluczowe parametry życiowe pacjentów i alarmują personel w przypadku zagrożenia życia - podało PZU. Opaski trafią do placówek m.in. we Wrocławiu i Poznaniu.

Pierwsze takie urządzenia trafiły do placówek w maju. Teraz - jak podała w piątek spółka - PZU przekaże kolejnych 200 tzw. opasek życia szpitalom, w których leczeni są pacjenci chorzy na COVID-19. Opaski trafią do dziesięciu szpitali w południowej i zachodniej Polsce – m.in. do Wrocławia, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Starachowic i Raciborza.

„Opaska życia to certyfikowane urządzenie medyczne, które zdalnie analizuje kluczowe parametry życiowe pacjenta. Mierzy puls i temperaturę ciała oraz saturację, czyli nasycenie krwi tlenem. W momencie kiedy spadają do krytycznych wartości, opaska uruchamia sygnał dźwiękowy i natychmiast alarmuje na specjalnym monitorze podglądowym personel medyczny” - czytamy w komunikacie.

Przekazana w maju pierwsza partia takich opasek trafiła do szpitali, w których leczeni są pacjenci zarażeni koronawirusem.

„Na bazie tych doświadczeń z pierwszych miesięcy pandemii, opaski zostały zmodyfikowane – m.in. wyposażono je w dodatkowe funkcje jak informacja o upadku żeby jak najlepiej chronić pacjenta i spełniać oczekiwania oraz realizować potrzeby personelu medycznego” - napisano.

Spółka przekazała, że łączna wartość pomocy finansowej PZU dla szpitali i służb walczących z epidemią sięga 15 mln zł. Do szpitali trafiły m.in. respiratory, bronchoskopy do badania tchawicy i oskrzeli oraz kardiomonitory. Wsparciem dla służb medycznych było też 200 samochodów od PZU, służących m.in. do przewożenia próbek do badań od osób pozostających w domowej kwarantannie.

PZU sfinansowało ponadto zakup rękawiczek ochronnych dla placówek zdrowotnych oraz kombinezonów, maseczek, rękawiczek i środków dezynfekcyjnych dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny został doposażony w linię diagnostyczną do badań laboratoryjnych na obecność koronawirusa, co umożliwiło skrócenie czasu oczekiwania na wyniki tych badań.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU.

PAP/kp