WIDEO. Co można załatwić w urzędzie przez internet

TO WARTO WIEDZIEĆ Skutecznie sprawy urzędowe można załatwić przez internet. To wygodne, a co dzisiaj najważniejsze – także bezpieczne

Jeszcze niedawno wizyta w urzędzie była niezbędna do złożenia wniosku o dowód osobisty, założenia firmy, zgłoszenia narodzin dziecka i wielu innych spraw związanych z naszym prywatnym i zawodowym życiem. Ale można, szybciej i wygodniej. Przez internet.

Z miesiąca na miesiąc coraz więcej osób zamiast wizyty w urzędzie wybiera wizytę na portalu GOV.pl.

To miejsce, gdzie znajdziemy wszystkie e-usługi, czyli sprawy urzędowe, które można załatwić online. Ich też jest coraz więcej – mówi Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kontakt z e-administracją trzeba zacząć od założenia profilu zaufanego. To dzięki niemu potwierdzona zostanie w internecie twoja tożsamość. To ważne, bo urzędnik odbierający elektroniczny wniosek musi wiedzieć, że ma do czynienia z osobą uprawnioną.

Profil zaufany można założyć na kilka sposobów. Najprostszy i najszybszy to za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Mogą z niego skorzystać osoby, które mają konto w największych polskich bankach, w tym spółdzielczych. Cały proces trwa kilka chwil.

Drugi sposób to wypełnienie internetowego wniosku, a później wizyta w jednym z ponad 1500 punktów potwierdzających. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. Można także założyć tymczasowy profil zaufany. Jest równie skuteczny jak ten tradycyjny. Różnica jest jednak taka, że jest ważny trzy miesiące (tradycyjny trzy lata). Za to można go potwierdzić podczas wideospotkania z urzędnikiem.

Ważne informacje o najpopularniejszych e-usługach

Uzyskaj dowód osobisty – bez wychodzenia z domu złożysz wniosek o nowy dokument tożsamości. Zrób to jeśli masz 18 lat lub Twój stary dowód stracił ważność. Wszystko czego potrzebujesz to profil zaufany i zdjęcie. Dokument, który odbierzesz będzie e-dowodem, czyli dowodem z warstwą elektroniczną.

Zgłoś urodzenie dziecka – na dopełnienie tego obowiązku rodzice mają 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Dzięki tej e-usłudze w kilka chwil, bez wychodzenia z domu, urzędowo nadane zostanie dziecku imię, dziecko zostanie zameldowane, złożymy wniosek o jego PESEL.

Wyślij pismo ogólne – to prawdziwa e-usługowa wygoda. Dzięki niej można załatwić, a przynajmniej zainicjować załatwienie niemal każdej sprawy urzędowej.

Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu - jeśli kupujesz lub sprzedajesz auto, powinno to zostać zgłoszone do urzędu. Można to zrobić przez internet.

Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego - potrzebujemy odpisu aktu urodzenia lub małżeństwa, można to załatwić przez Internet.

Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy - dzięki j e-usłudze od ręki można też zdobyć dokument potwierdzający zameldowanie.

To tylko przykładowe e-usługi. Wszystkie można znaleźć na www.GOV.pl

Wszystko o profilu zaufanym, w tym szczegółowe instrukcje jak go złożyć: https://www.gov.pl/gov/zaloz-profil-zaufany

Zobacz film: