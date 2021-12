Cenzura internetu w Rosji. Portal zablokowany

Rosyjski regulator mediów i internetu, urząd Roskomnadzor, zablokował portal OWD-Info monitorujący zatrzymania podczas demonstracji i akcji politycznych. Urząd oświadczył, że celem tego projektu było „propagowanie terroryzmu i ekstremizmu” na terytorium Rosji.

W oświadczeniu wydanym przez służby prasowe Roskomnadzoru urząd oświadczył, że blokada nastąpiła na mocy decyzji sądu. Uznał on, że OWD-Info publikowało informacje zabronione, których celem było „usprawiedliwianie działalności ugrupowań ekstremistycznych i terrorystycznych”, jak i działalności osób należących do tych organizacji. Sąd oświadczył, że takie informacje znajdowały się na portalu OWD-Info i na profilach projektu w mediach społecznościowych.

Wcześniej w sobotę urząd zablokował główną stronę internetową OWD-Info. Aktywiści projektu oświadczyli, że nie zostali poinformowani o decyzji sądu, a także że nie otrzymali wcześniej żadnych ostrzeżeń ani żądań usunięcia informacji niezgodnych z prawem.

Blokada jest „aktem cenzury ze strony państwa”, a celem tych kroków jest sprawienie, by OWD-Info zakończyło działalność - oświadczyli aktywiści. Zapowiedzieli, że odwołają się od decyzji sądu i nie zaprzestaną działalności. „Uczynimy wszystko, co możliwe, byście nadal mieli dostęp do naszych wiadomości, instrukcji prawnych i innych materiałów” - głosi oświadczenie.