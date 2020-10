Palikot z Wojewódzkim uruchamiają browar z konopi

Janusz Palikot znalazł sposób, żeby uwolnić konopie… w piwie. Razem z Kubą Wojewódzkim oraz Tomaszem Czechowskim założyli spółkę Przyjazne Państwo. Będą produkować piwo z dodatkiem CBD. Ma ono kosztować tyle ile dobre piwo kraftowe. Janusz Palikot zapowiedział cenę między 9 a 20 zł za butelkę. Jak znamy życie, będzie to 19,99 zł… Ale to nie wszystko. Wersję bezalkoholową będzie możliwa do kupienia przez nieletnich. - Do kupienia w sklepikach szkolnych - żartował Kuba Wojewódzki. Piwo z CBD ma mieć nazwę „Buch”

Wyróżnikiem alkoholi, z których pierwszym ma być piwo o nazwie Buch, ma być zawartość frakcji olejów uzyskanych z konopi. Piwo Buch (w wersji z alkoholem i bez) - ma pojawić się w listopadzie.

Mamy nadzieje, ze przybliżymy w ten sposób ludziom tez temat CBD - mówili podczas środowej konferencji założyciele. - Polska mogła być jednym z większych producentów konopi w Europie. To może być produkcja, która może być tak samo istotna jak produkcja rzepaku – powiedział Janusz Palikot.

CBD to kannabidiol – organiczny związek chemiczny z grupy kannabinoidów. Występuje w konopiach. W przeciwieństwie do swojego izomeru, tetrahydrokannabinolu, nie ma działania psychoaktywnego, wpływa jednak na przebieg odurzenia wywołanego działaniem THC (inaczej tetrahydrocannabinol to jeden z naturalnych kannabinoidów oraz główna substancja psychoaktywna konopi; THC to synonim klasycznej marihuany).

Z chemicznego punktu widzenia, THC i CBD nie różnią się zbytnio. Są one izomerami strukturalnymi – ich skład chemiczny jest identyczny i zapisuje się go takim samym wzorem, posiadają także równy ciężar cząsteczkowy. Różnica kryje się w układzie atomów – oba związki mają budowę cykliczną czyli składają się z pierścieni. W CBD otwarty pierścień łączy się z grupą hydroksylową i alkilową, THC posiada zamknięty pierścień z grupą estrową. Ten właśnie szczegół decyduje o zupełnie odmiennym działaniu fizjologicznym obu związków.

Wszelkie zmienione stany świadomości, jakie towarzyszą paleniu marihuany, powodowane są przez THC. W przeciwieństwie do CBD, ten związek chemiczny wykazuje właściwości psychoaktywne. Jego przyjmowanie powoduje poczucie głębokiego rozluźnienia, euforię, zmiany percepcji, zwiększenie łaknienia i senność. Czasem przyjęciu tetrahydrokannabinolu towarzyszą skutki uboczne o charakterze przejściowym – stany lękowe, objawy psychotyczne, zaburzenia pamięci, spowolniony refleks, brak koordynacji ruchowej, suchość ust i zaczerwienienie oczu. Uważa się, że długofalowe działanie THC na niedojrzały organizm zwiększa ryzyko wystąpienia chorób psychicznych.

CBD prezentuje się znacznie bardziej niewinnie od THC – nie jest substancją psychoaktywną, nie powoduje żadnych znaczących efektów ubocznych i jest całkowicie bezpieczne nawet przy długoterminowym użyciu. Wykazano, że jego działanie antagonistyczne łagodzi skutki powodowane przez THC - kannabidiol zmniejsza stany niepokoju, działa antypsychotycznie i działa lekko pobudzająco, zapobiegając poczuciu senności.

Popularny fake news

CBD przedstawiane jest przez rodziców zrzeszonych w grupach wsparcia jako lek na liczne schorzenia u pacjentów pediatrycznych, co nie znajduje odzwierciedlenia w badaniach.

Piwa z dodatkiem CBD docelowo będą miały różne smaki, ale na początek będzie to piwo na wzór piwa IPA.

Piwa bezalkoholowe czyli furtka prawna dla nieletnich

Jak zapowiedzieli, będą też napoje bezalkoholowe z CBD.

Samo CBD to dodatek zdrowotny do alkoholu - ocenił Wojewódzki.

Bazą dla tych piw ma być rodzaj piwa IPA, które już samo w sobie zawiera pewne walory smakowe zbliżone do docelowego. Piwa będą dostępne najpierw w dwóch bazowych wersjach - alkoholowej i bezalkoholowej.

Bezalkoholowe piwo z CBD może być uznane przez osoby nieletnie za coś bardzo atrakcyjnego. Janusz Palikot nie widzi tu problemu, wręcz przeciwnie.

Nie ma powodu, żeby niepełnoletnia osoba korzystała z naszego bezalkoholowego CBD – mówi Janusz Palikot. CBD nie uzależnia i nie odurza, to musi paść na tym spotkaniu – dodał Kuba Wojewódzki.

Wcześniej tego samego dnia jednak Włochy uznały CBD za narkotyk. Czy producenci piwa z CBD nie boją się delegalizacji CBD przez Unię Europejską?

To raczej wbrew tendencji ogólnoświatowej. I Niemcy, i Austria mają legalizację nie tylko CBD, ale i THC - skomentował Palikot. - Najwyżej będziemy robili coś innego. Są pewne zioła w Amazonii, które można stosować zamiennie - dodał.

Produkcja

Pierwsza partia będzie robiona przez Sebastiana Jabłońskiego, czyli technologa z Browaru Tenczynek. Browar Tenczynek jest w trakcie łączenia się z Dr. Brew.

Dystrybucja

Jesteśmy otwarci na każdy kanał. Na pewno w internecie. Będzie tournée po Polsce z degustacją w lokalach, w tym w moim - ocenił Kuba Wojewódzki. Dystrybucja to niewielki temat, bo produkt jest na tyle innowacyjny, ze każdy będzie przynajmniej raz chciał spróbować. - ocenił Janusz Palikot.

Jak dodał Wojewódzki To dla nas produkt kulturowy. W historii „Bucha” zaklęta jest cała nasza kontrkulturowa przeszłość.

Spółka Przyjazne Państwo. Spółka już jest zarejestrowana

Nazwę nowej spółki zaproponował Jakub Wojewódzki.

Bo dzisiaj „przyjazne państwo” to jest dobry żart, a my też jesteśmy dowcipni – powiedział Wojewódzki.

W nieco złośliwym tonie do sytuacji konopi odniósł się tez Janusz Palikot.

Chwała pod tym względem, że PiS jednak wprowadził na listę substancji dopuszczonych do leczenia i można je kupić nie tylko w aptekach, a nawet sklepach spożywczych i marketach – powiedział Palikot.

Jak zaznaczył, w jego opinii pod tym względem wyprzedzają nas nasi południowi sąsiedzi - Czesi mają i przejezdne gorzelnie, używają CBD, ale i THC. Można tam legalnie kupić marihuanę.

My tą ideę przyjaznego państwa będziemy tak wprowadzali - powiedział Palikot. - Tego typu zioła uruchamiają pozytywne rzeczy w organizmie człowieka i sprawiają, że jesteśmy bardziej otwarci i szczęśliwi – dodał.

Kapitał założycielski spółki to 100 tys. zł. Kolejnych do 10 osób zbierze na jej rozwój dodatkowe 4 mln zł - na uruchomienie produkcji i komunikacje marketingową.

Cena

W cenie bardzo dobrych piw kraftowych premium - zapowiedziano. - Ceny między 9 a 20 zł - doprecyzował Janusz Palikot.

mw

