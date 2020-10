Książka „Od skarbonki do chmury, czyli historia transformacji PKO Banku Polskiego” trafiła do sprzedaży. Publikacja pokazuje wybrane wątki związane z trwającą od ponad dekady głęboką transformacją PKO Banku Polskiego: od papierowego do firmy technologicznej z licencją bankową. Jej wydawcą jest ICAN Institute

Głównymi bohaterami książki są tysiące pracowników PKO Banku Polskiego, którzy aktywnie uczestniczą w głębokich zmianach organizacji. Rolę narratora opowiadającego historię pełni Zbigniew Jagiełło.

Od skarbonki do chmury, czyli historia transformacji PKO Banku Polskiego to książka, którą nosiłem w sobie od kilku lat. Widziałem ogrom zmian, które udało się osiągnąć w PKO Banku Polskim i chciałem, aby ta wspaniała historia setek menedżerów oraz tysięcy pracowników została opisana – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego Dla mnie to szczególnie ważna publikacja – bo mam to szczęście, że uczestniczę w tej zmianie praktycznie od samego początku. Części historii nie znałem lub widziałem je perspektywy pracownika. Najwięcej emocji wzbudził jednak „powrót do przeszłości” – czyli te historie, których byłem jednym z uczestników (a kilka ich w tej książce się znalazło). Dopiero teraz uświadomiłem sobie, ile to już czasu minęło od startu SKO czy Juniora. Jak startowało i rozwijało się IKO czy jak zaczęło się nasze współuczestnictwo w budowie ePaństwa i eGospodarki - dodaje na Linkedinie Michał Macierzyński z Head of Digital Services Department w PKO Bank Polski.

PKO/KG