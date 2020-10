Muzułmanie zwierają szyki przeciwko Francji

Francuska Rada Kultu Muzułmańskiego wezwała muzułmanów we Francji do obrony jej interesów

Francuska Rada Kultu Muzułmańskiego (CFCM) potępiła w poniedziałek bojkot francuskich produktów w innych krajach. Wezwała muzułmanów we Francji do „obrony interesów” kraju.

Przewodniczący CFCM Mohammed Moussaoui wezwał muzułmanów we Francji do obrony jej interesów w obliczu kampanii bojkotu, wymierzonej w produkty francuskie, którą uważa za „przeciwskuteczną” i kreującą „podziały”.

Prezydent Turcji Recep Atyyip Erdogan oraz kilka krajów muzułmańskich nawołuje do bojkotu francuskich produktów, ponieważ prezydent Francji Emmanuel Macron bronił prawa do publikacji karykatur Mahometa oraz prawa do bluźnierstwa, które nie jest we Francji przestępstwem.

Francja jest wielkim krajem, obywatele muzułmańscy nie są prześladowani, swobodnie budują swoje meczety i swobodnie praktykują swoją religię - powiedział agencji AFP Moussaoui.

*Na zdjeciu: Irakijczycy palą przedstawienie francuskiej flagi i zdjęcia prezydenta Francji Emmanuela Macrona podczas protestu przed ambasadą Francji w Bagdadzie w Iraku, 26 października 2020 r. Irakijczycy, w większości zwolennicy szyickich ludowych sił mobilizacyjnych, zorganizowali protest w Bagdadzie wbrew komentarzom Macrona po niedawnym ścięciu nauczyciela we Francji po tym, jak pokazał w klasie karykatury islamskiego proroka Mahometa. Macron obiecał, że jego kraj nie zrezygnuje z publikowania takich rysunków. EPA / MURTAJA LATEEF usługodawca: PAP / EPA.

PAP, mw

CZYTAJ TEŻ: Od środy wojsko na ulicach

CZYTAJ TEŻ: Na Mazowszu już zajętych jest 119 ze 140 respiratorów

CZYTAJ TEŻ: Samochód wjechał w dwie protestujące kobiety na Mokotowie

CZYTAJ TEŻ: WHO apeluje do rządów o inwigilację obywateli