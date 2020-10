Gigantyczny zrzut ścieków do Wisły i potężne koszty dla Warszawy

Dzisiaj zrzut surowych ścieków do Wisły przekroczył w sumie 10 mln metrów sześciennych. Daje to opłatę podwyższoną ok. 30 mln zł - poinformował we wtorek na Twitterze Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odnosząc się do aktualnej sytuacji związanej z awarią układu przesyłającego ścieki do oczyszczalni „Czajka”.

Jak wyjaśnił PAP, chodzi o opłatę za zrzucanie surowych ścieków przelewem burzowym bez pozwolenia wodno-prawnego. „Biorąc pod uwagę ilość ścieków, która do tej pory w tym roku spłynęła, czyli ponad 10 mln metrów sześc., opłata na dzień dzisiejszy z naszych wyliczeń będzie wynosiła ponad 30 mln zł” - powiedział.

„Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że co najmniej do weekendu jeszcze te surowe ścieki będą płynęły, ponieważ nie uda się zamontować skutecznie w tym czasie bypassu na moście pontonowym, obok tego, że po przewiercie będzie tylko jedna nitka rurociągu, która nie będzie w stanie łapać wszystkich ścieków spływających z lewej strony Wisły, ta opłata pewnie będzie jeszcze większa, bo te ścieki będą się wylewały naszym zdaniem aż do końca czerwca” – dodał.

We wtorek MPWiK poinformowało w komunikacie, że stan wody w Wiśle umożliwia ponowny montaż przez Wojsko Polskie mostu pontonowego na rzece. „Prace polegające na połączeniu elementów cumujących przy brzegu powyżej Mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie zaczęły się dzisiaj w godzinach porannych” - przekazała spółka. Dodała, że most powstanie w tym samym miejscu, gdzie poprzednio funkcjonowała tymczasowa przeprawa i jak zapowiadają wojskowi, ponowne spinanie bloków pontonowych powinno zająć kilka godzin.

„Celem Spółki jest jak najszybsze ponowne uruchomienie tymczasowego układu przesyłającego ścieki do oczyszczalni +Czajka+, dlatego rurociągi zostaną wciągnięte i ułożone na pontonach niezwłocznie po zakończeniu montażu mostu” – zadeklarowała Renata Tomusiak, Prezes Zarządu MPWiK w m.st. Warszawie SA. Zaznaczyła też, że celem spółki jest uruchomienie próbne rurociągów do końca tego tygodnia.

W kolejnych krokach, jak podkreśliło MPWiK, sprawdzona zostanie szczelność układu, przeprowadzone będzie nawadnianie rurociągów i testy obciążeniowe mostu. Po pomyślnych testach MPWiK przystąpi do rozruchu układu zasilanego pompami zlokalizowanymi na terenie zakładu Farysa. „Prace nad wznowieniem działania układu powinny potrwać nie dłużej niż kilka dni, przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną w kraju” - czytamy w komunikacie spółki.

W czasie przerwy w działaniu tymczasowego układu MPWiK rozbudowała dotychczasowy układ pompowy o kolejne pompy, które w razie potrzeb będą mogły być uruchamiane zamiennie.

Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni „Czajka” doszło 29 sierpnia. Do czasu uruchomienia awaryjnego rurociągu, tj. 25 września, MPWiK zrzucało ścieki do rzeki.

Poprzednia awaria kolektorów nastąpiła rok temu, również pod koniec sierpnia. Podczas obu tych awarii do Wisły zrzucano ścieki.

PAP/kp