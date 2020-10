Rolnicy blokują Warszawę. Paraliż miasta i utrudnienia w ruchu

W Warszawie rozpoczął się kolejny protest rolników przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt tzw. „piątki Kaczyńskiego”. Rolnicy odpalili race na pl. Zawiszy i zablokowali przejazd w tym miejscu. Występują utrudnienia w ruchu także w innych częściach miasta.

Rolnicy chcą, aby rządzący zrezygnowali z dalszych prac nad ustawą o ochronie zwierząt. „Pokazujemy, że nie godzimy się na politykę rządu prowadzoną bez rozmów ze stroną społeczną! Obronimy! Nie będą wprowadzać szkodliwych dla nas ustaw. Nie ma zgody na #5dlazwierzat!” - napisali na swoim profilu w mediach społecznościowych organizatorzy.

Obecny na placu Zawiszy lider AGROunii Michał Kołodziejczak zapowiedział, że zablokowane zostaną również rondo Dmowskiego, Zgrupowania AK „Radosław”, plac Wilsona, trasa S7, a także wjazd do stolicy od strony Białegostoku. Zapowiedział też, ze po około dwóch godzinach protestujący pojadą przed Sejm, a następnie przed siedzibę TVP.

Do protestów, jak dowiedziała się PAP, niebawem mają przyłączyć się taksówkarze, którzy mają zebrać się na Błoniach Stadionu Narodowego.

We wtorek o godz. 16 miało rozpocząć się posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która miała rozpatrzyć uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Senat zaproponował 36 poprawek do tej noweli. Posiedzenie komisji zostało jednak odwołane. Według szefa komisji, posła PiS Roberta Telusa „rząd nie wypracował opinii” do noweli, stąd odwołanie posiedzenia.