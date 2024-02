Co najmniej 10 tysięcy rolników w centrum Warszawy!

We wtorek w stolicy odbędzie się protest rolników. Jak poinformował warszawski ratusz, policja może decydować o zamykaniu ulic, wtedy na trasy objazdowe będą kierowane autobusy i tramwaje.

Uczestnicy zgromadzenia zbiorą się na placu Defilad około godz. 11. Stamtąd przejdą ulicami: Emilii Plater, Alejami Jerozolimskimi przez rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży na Wiejską przed gmach Sejmu RP. Następnie ulicami Piękną i Alejami Ujazdowskimi przemaszerują przed siedzibę Prezesa Rady Ministrów.

Przekazał, że w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa zostanie powołany sztab z udziałem m.in. Zarządu Transportu Miejskiego oraz policji i Straży Miejskiej, który będzie monitorował na bieżąco sytuację na ulicach podczas protestu rolników, a nad bezpiecznym przebiegiem wydarzenia będzie czuwała policja. Funkcjonariusze będą również na bieżąco decydowali o zamknięciu dla ruchu poszczególnych ulic.

Na trasy objazdowe mogą zostać skierowane autobusy linii: 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 159, 160, 166, 171, 175, 180, 200, 222, 501, 503, 504,507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525 i E-2.

„W sytuacji, gdy zablokowane zostanie również torowisko w Alejach Jerozolimskich, to tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i 25 po stronie Ochoty dojadą tylko do placu S. Starynkiewicza. Z kolei na Pradze 7 i 25 będą kursowały do Wiatracznej, a 9 i 24 do pętli aleja Zieleniecka” - przekazał ratusz.