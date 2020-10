Asteroida coraz szybciej zmierza w kierunku Ziemi

W 2004 roku odkryto asteroidę o nazwie Apophis. Astronomowie z Uniwersytetu Hawajskiego w Stanach Zjednoczonych doszli do wniosku, że asteroida stopniowo zwiększa swoją prędkość

Aktualnie wynosi uśredniając ok. 30,73 km/s. Zaliczana jest do grupy potencjalnie zagrażających Ziemi. Według różnych teorii, minie naszą planetę w roku 2068 w odległości ok. 32 tys. km.

Optymistyczne wieści są takie, że asteroida ma zaledwie 0,0000043 procenta prawdopodobieństwa na zderzenie się z ziemią. Jednak jeżeli by do tego doszło, to najwcześniej w 2068 roku. Gdyby kolizja miała miejsce, to przy obecnej prędkości siła uderzenia byłaby równa eksplozji 880 milionów ton trotylu.

