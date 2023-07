Chłodne lato? Już nigdy nie wróci!

Czy handel prawami do emisji należałoby w obecnej sytuacji zawiesić? Jak reformować narzędzia premiowania za kontynuowanie transformacji energetycznej? Jak traktować węgiel? Mamy już kryzys paliwowy i surowcowy spowodowany przez inwazję Rosji na Ukrainę – co w tym kontekście z celami Fot for 55? - zastanawiają się uczestnicy debaty gospodarczej w tygodniku "Sieci"