Odkryto gigantyczną planetę. Niedaleko Ziemi

W odległości zaledwie 12 lat świetlnych od Ziemi, Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba zaobserwował planetę o masie ponad 6 razy większej niż masa Jowisza. Glob jest wyjątkowo jasny, a jednocześnie zimny.

Jak donoszą naukowcy z Instytutu Astronomicznego im. Maxa Plancka w Heidelbergu, Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba (JWST) odkrył niezwykłą planetę, która orbituje wokół pobliskiej, oddalonej zaledwie o 12 lat świetlnych gwiazdy. Ta gwiazda typu pomarańczowy karzeł – ma temperaturę nieco niższą niż Słońce.

Super-jowisz

Już wcześniejsze analizy sugerowały, że może wokół niej krążyć olbrzymia planeta. Ale brakowało na to dowodów obserwacyjnych.

JWST dostarczył ich, przesyłając obrazy planety. Astronomowie zaklasyfikowali ją do rodzaju super-jowiszów.

Raz na kilkadziesiąt lat

Epsilon Indi A jest naprawdę gigantyczna. Ma masę aż sześciokrotnie większą od Jowisza – największej planety Układu Słonecznego.

Zaskoczyła też naukowców na inne sposoby. Otóż, jest ona wyjątkowo jasna, a jednocześnie zimna – panuje na niej temperatura wynosząca ok. 275 st. K., czyli tylko ok. 2 st. C.

Macierzystą gwiazdę okrąża w odległości ok. 15 razy większej, niż Ziemia okrąża Słońce, a jedno okrążenie zajmuje jej kilkadziesiąt lat.

Obserwacje wskazują, że jest to jedyna olbrzymia planeta w całym systemie. Wyniki obserwacji przedstawiono na łamach magazynu „Nature”.

Marek Matacz (PAP)/bz

