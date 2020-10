GALERIA. Szpital Narodowy - lepiej tam nie trafić

Na Stadionie Narodowym otwieramy pierwszy szpital tymczasowy. Docelowo będzie w nim 1200 łóżek - poinformował w czwartek szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Obiekt początkowo będzie obsługiwać 250 osób.

Dzisiaj otwieramy pierwszy szpital tymczasowy. Jest to oddział szpitala MSWiA. Docelowo będzie miał 1200 łóżek. W pierwszym etapie, który dzisiaj właśnie się kończy, uruchamiany 300 łóżek. Kolejny etap, to będzie za tydzień, dojdziemy do 500 łóżek. I potem w kolejnym etapie łącznie 1200 łóżek - powiedział szef kancelarii premiera na konferencji prasowej w czwartek. Zaznaczył, że na te 12000 łóżek sto to będą łóżka OIOM-owe.

Szpital tymczasowy, który powstaje na Stadionie Narodowym, będzie filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. W Warszawie oprócz szpitala na PGE Narodowym powstanie także placówka w hali EXPO XXI, którą nadzorować będzie Wojskowy Instytut Medyczny.

PAP/RO

Zdjęcia: Krystian Maj/KPRM