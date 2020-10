Allegro pomogło Polakom w czasie pandemii

Zdecydowana większość Polaków zaczyna zakupowe poszukiwania od przeglądu ofert na Allegro. Ta najbardziej popularna polska platforma handlowa umożliwia klientom z całego kraju dostęp do produktów oferowanych przez ponad 117 tys. firm handlowych. Serwis jest odwiedzany przez średnio 20 mln osób miesięcznie, co odpowiada 76 proc. polskich internautów

Allegro.pl zapewnia klientom szybkie i wygodne wyszukiwanie ofert, bezpieczne i nowoczesne rozwiązania w zakresie płatności oraz finansowania zakupów, Program Ochrony Kupujących i wygodne metody dostawy. Sprzedawcom udostępnia narzędzia sprzedażowe oraz możliwość promowania i reklamowania ofert. Platforma zapewnia wsparcie w zakresie obsługi klienta zarówno kupującym, jak i sprzedającym oraz rozwija wprowadzony w 2018 r. program lojalnościowy Smart!

Allegro to firma odpowiedzialna społecznie. Od wielu lat udostępnia narzędzia do prowadzenia działań charytatywnych, angażując w nie miliony Polaków. W obliczu pandemii stworzyła kompleksowy program wsparcia polskiej opieki zdrowotnej. Ufundowała 2 kompletne laboratoria testowe w Warszawie i Poznaniu oraz zakupiła i dostarczyła 24 respiratory dla szpitali. Poza tym firma dostarczyła 365 tys. maseczek i 8 tys. litrów płynów dezynfekujących do ponad 40 szpitali i placówek służby zdrowia w całej Polsce. Allegro zakupiło również 10 drukarek 3D dla sopockich gimnazjalistów, dzięki którym wytwarzali oni 400 przyłbic dziennie dla lekarzy i pielęgniarek. Firma dostarczała też świeże owoce i warzywa do szpitali w pięciu miastach – łącznie 22 tony.

Pracownicy Allegro – w większości od marca wykonujący swoje obowiązki z domów – mimo trudności, jakie rodziło godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych, aktywnie angażowali się w wiele inicjatyw w walce ze skutkami pandemii w swoich lokalnych społecznościach. Aby zapewnić im jeszcze większe możliwości działania, Allegro stworzyło specjalny Fundusz Charytatywny, o łącznym budżecie 1 mln zł, co zaowocowało 42 lokalnymi inicjatywami, polegającymi m.in. na dostarczaniu seniorom bezpłatnych posiłków, zakupie laptopów dla dzieci z dużych rodzin oraz dla szkół czy zakupie krótkofalówek i niezbędnych środków ochrony osobistej dla lokalnych szpitali i służb ratownictwa medycznego.

Wsparcie dla klientów…

Prawie od początku wprowadzenia ograniczeń w handlu Polacy mogli wygodnie robić zakupy i oszczędzać pieniądze dzięki trzymiesięcznemu abonamentowi Allegro Smart! udostępnionemu im nieodpłatnie. Pozwalał on robić zakupy z bezpłatną dostawą do punktu odbioru lub kurierem. Klienci docenili tę możliwość i zaoszczędzili w tym czasie ok. 325 mln zł na kosztach dostawy.

… i dla sprzedawców

Polskie firmy handlowe, w większości małe i średnie przedsiębiorstwa oraz małe firmy rodzinne, odczuły negatywne skutki pandemii. Wielu ze 117 tys. sprzedawców na Allegro również musiało stawić czoła wyzwaniom, takim jak brak pracowników czy trudności z utrzymaniem płynności finansowej. Aby pomóc im w utrzymaniu firm, Allegro wprowadziło pakiet wsparcia dla sprzedawców, który obejmował wydłużenie terminów płatności czy opóźnienie wejścia w życie wcześniej ogłoszonych zmian na platformie. Wartość udostępnionego pakietu to 46 mln zł. Skorzystało z niego 64 proc. sprzedawców.

Kluczowym elementem pakietu były narzędzia umożliwiające nowym firmom rozpoczęcie sprzedaży on-line na Allegro i korzystanie z platformy przez pierwsze trzy miesiące bez ponoszenia opłat. Pozwoliło im to szybko rozpocząć sprzedaż za pośrednictwem infrastruktury Allegro, co jest znacznie szybsze i łatwiejsze niż uruchomienie własnego sklepu internetowego. Od udostępnienia pakietu w marcu do czerwca liczba nowych firm wchodzących na platformę podwoiła się i osiągnęła 15 tys.

Allegro przygotowało również podobne rozwiązanie dla małych, często rodzinnych firm lokalnych. Mogły sprzedawać swoje „produkty pierwszej potrzeby” za darmo w specjalnie utworzonej kategorii „Lokalny Ryneczek” na Allegro Lokalnie. //

List przesłany do wszystkich klientów w czerwcu 2020 r.

Dziękuję za zaufanie i za to, że możemy być częścią Waszej społeczności

_W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy się zmierzyć z największym od dziesięcioleci globalnym kryzysem. Byłem pod ogromnym wrażeniem reakcji Polaków na pandemię COVID-19 – Waszej solidarności, niesamowitej hojności i troski o wspólne dobro. Wraz ze 117 tys. sprzedających skupiliśmy się na dostarczaniu produktów milionom Polaków, którzy dla wspólnego bezpieczeństwa postanowili pozostać w domach. _

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo – naszych pracowników, klientów, sprzedawców i partnerów biznesowych. Po wprowadzeniu ograniczeń zadbaliśmy o to, aby nasza platforma działała sprawnie i żebyśmy mogli wspierać sprzedawców w jak najszybszym dostarczeniu niezbędnych produktów do polskich domów. Udostępniliśmy nieodpłatnie pakiet Allegro Smart!, który do tej pory pozwolił klientom zaoszczędzić ponad 325 mln zł na kosztach dostawy.

W reakcji na kryzys skoncentrowaliśmy nasze wysiłki na tym, aby w pełni wykorzystać cały potencjał ekosystemu Allegro w walce z negatywnymi skutkami pandemii, i na tym, aby wspierać polskie społeczeństwo. Łączna wartość dotychczas udzielonej przez nas pomocy przekroczyła 375 mln zł. Pracownicy Allegro, podobnie jak wszyscy Polacy, odczuli negatywne skutki izolacji. Mimo to poza realizowaniem swoich zwykłych obowiązków udało im się wprowadzić w życie wiele inicjatyw bezpośrednio wspierających naszych klientów, sprzedawców, pracowników służby zdrowia i członków wielu innych grup. Dzięki ich zaangażowaniu byliśmy w stanie skupić się na projektach, które pomagają rozwiązać najpilniejsze problemy – począwszy od zaopatrzenia ponad 40 szpitali i placówek opieki zdrowotnej w całej Polsce w niezbędny sprzęt, po różnorodne formy wsparcia lokalnych społeczności.

_Ważnym działaniem było wsparcie polskich przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich firm, zarówno tych już obecnych na naszej platformie, jak i tych, które zaczynają sprzedaż przez Internet. Trzymiesięczny pakiet wsparcia dla sprzedawców pozwolił im poprawić płynność finansową i zwiększyć stabilność działalności. Nowe firmy mogły założyć konto i nie płacić prowizji przez pierwsze trzy miesiące. 15 tys. firm zarejestrowało się w tym czasie na Allegro. Podziwiam ich zaangażowanie i kreatywność w szybkim dostosowywaniu się do nowej rzeczywistości. _

Od 20 lat służymy konsumentom i promujemy przedsiębiorczość w jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki. Podczas pandemii dołożyliśmy wszelkich starań, aby udowodnić, że Polacy mogą polegać na Allegro nawet w najtrudniejszych czasach. Będziemy walczyć z negatywnymi konsekwencjami pandemii tak długo, jak będzie to konieczne. Dziękujemy za zaufanie!

François Nuyts, Prezes Allegro