Są najnowsze wyniki Allegro. "Okres dalszego rozwoju"

Zyski Allegro zmniejszyły się w ostatnich miesiącach. Jednakże firma tłumaczy to z inwestycjami w przyszły wzrost i dalszym zwiększaniem satysfakcji klientów w czasie najbardziej wymagającego pod kątem porównawczym kwartału w tym roku

Skorygowana EBITDA Grupy Allegro wyniosła 462,9 mln zł w I kw. 2022 r. (spadek o 13,6% r/r), podała spółka. GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro wyniosła w tym okresie 10 824,1 mln zł (wzrost o 12,8% r/r)

Skorygowana EBITDA, czyli wynik na działalności operacyjnej przed uwzględnieniem amortyzacji i zdarzeń jednorazowych, zmniejszyła się o 13,6% r/r do 463 mln zł. Wynika to z inwestycji w przyszły wzrost i dalsze zwiększanie satysfakcji klientów w czasie najbardziej wymagającego pod kątem porównawczym kwartału w tym roku. Odbicie marży jest już z kolei widoczne po styczniowym dołku - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Raportowana EBITDA w I kw. br. wyniosła 432,5 mln zł wobec 527,5 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto sięgnął odpowiednio: 166,9 mln zł wobec 269,6 mln zł zysku rok wcześniej, podano w raporcie.

Przychody wzrosły o 15,1% r/r do 1,39 mld PLN w I kwartale, przy czym przychody z usług reklamowych wzrosły o 21,1% r/r na przestrzeni pierwszych trzech miesięcy roku. Take Rate nie zmienił się istotnie w ujęciu rok do roku i wyniósł 10,46%. Zmiana stawek dofinansowania i prowizji od sprzedaży powinna przełożyć się na wzrost tego wskaźnika w przyszłości - czytamy dalej.

Wartość sprzedaży brutto (GMV) wzrosła o 12,8% r/r do 10,82 mld zł w I kw. br. dzięki dalszemu zwiększaniu liczby ofert, zapewnianiu atrakcyjnych cen oraz rozwojowi Allegro Pay, podano także.

Wartość brutto towarów sprzedanych za pośrednictwem Allegro w pierwszym kwartale wzrosła o 12,8% r/r, i była napędzana m.in. wzrostem średniego GMV wśród aktywnych kupujących o 14,2% r/r. Poprzeczka w zakresie danych porównawczych została ustawiona stosunkowo wysoko z uwagi na ubiegłoroczne ograniczenia wprowadzone w ramach lockdownów, jak i inwazję Rosji na Ukrainę. Dalsza poprawa w zakresie liczby ofert, cen i wygody robienia zakupów, czyli kluczowych czynników, które wpływają na ogólne doświadczenie zakupowe, pomogły Allegro osiągnąć najlepszy w swojej klasie wskaźnik jakości obsługi rNPS (relational Net Promoter Score) na poziomie 81 - wskazano też w materiale.

Allegro odnotowało wzrost wartości pożyczek udzielonych za pośrednictwem Allegro Pay - usługi typu „kup teraz, zapłać później” - o ponad 400% do kwoty 965 mln zł, a także na wzrost NPS do poziomu 94 w I kw. br., podała spółka.

Liczba aktywnych kupujących wzrosła w I kwartale o 0,6% r/r do 13,4 mln, natomiast GMV na jednego aktywnego kupującego wzrosło o 14,2% r/r do 3 265 zł.

Allegro ma za sobą bardzo solidny początek 2022 roku, który poświęciliśmy na kontynuację budowy fundamentów dla przyszłego wzrostu - skomwntował prezes Allegro François Nuyts, cytowany w komunikacie. Sfinalizowaliśmy przejęcie Grupy Mall i WE|DO, dzięki czemu grupa wpłynęła w pełni na międzynarodowe wody, podwajając jednocześnie swój docelowy rynek, jak i potencjalną bazę konsumentów w Europie Środkowo-Wschodniej. Główna misja Allegro, polegająca na zapewnieniu dostępu do najwygodniejszej i najnowocześniejszej platformy umożliwiającej sprzedaż stale poszerzającego się asortymentu w najbardziej konkurencyjnych cenach, może być dzięki temu realizowana na jeszcze większą skalę, również dzięki uruchomieniu domeny Allegro.com. Poza ogromnymi postępami w zakresie ekspansji międzynarodowej, I kw. 2022 r. był również okresem dalszego rozwoju Allegro w Polsce. Wzrost odnotowany w tym okresie napędzały m.in. świetne wyniki wypracowane przez ntech Allegro Pay i program lojalnościowy Allegro Smart! - dodał prezes.

Są też prognozy

Allegro zaktualizowało oczekiwania na cały rok dla działalności prowadzonej w Polsce, zakładając wzrost GMV w przedziale 15-20% r/r, przy wzroście przychodów na poziomie 25-30% r/r i wzroście skorygowanej EBITDA o 10-15% r/r, podała spółka. Nakłady inwestycyjne mają się zaś ograniczyć do 675-725 mln zł, odzwierciedlając niższe tempo wzrostu w krótkim terminie.

Jesteśmy przekonani, że nasza oferta stanowi świetną odpowiedź na czasy wysokiej inflacji i presji na portfele kupujących. Jak najbardziej rozumiemy, że wyższe tempo inflacji może ograniczyć popyt konsumencki, co odzwierciedliliśmy w naszych zaktualizowanych oczekiwaniach na ten rok. W I kwartale podjęliśmy kroki mające na celu zrównoważenie kosztów naszych inwestycji, takich jak zwiększony dostęp do dostaw kurierskich w programie Smart! z dodatkowymi inicjatywami w zakresie monetyzacji, dzięki czemu od stycznia dynamika naszych marż uległa poprawie. Dzięki przejęciu Grupy Mall i WE|DO oraz uruchomieniu Allegro.com dysponujemy narzędziami, które umożliwią nam międzynarodową ekspansję i otworzą przed naszymi sprzedawcami nowe rynki i możliwości - powiedział dyrektor nansowy Allegro Jon Eastick, cytowany w komunikacie.

W lutym br. Allegro prognozowało na 2022 r. dynamikę wyników zbliżoną do ub.r. - od wysokich nastu do niskich 20% w odniesieniu do GMV i nieco powyżej 30% dla przychodów, przy skorygowanej EBITDA wyższej o kilkanaście procent (low to mid teens %) r/r, bez uwzględnienia przejęcia Grupy Mall i WE|DO (zaktualizowane prognozy także nie obejmują przejętych aktywów). Wysokość nakładów inwestycyjnych planowano wówczas na 700-750 mln zł.

„Wzrost GMV Allegro o prawie 13% w I kwartale pozwala nam oczekiwać dobrej dynamiki również w kolejnych kwartałach” - wskazał Eastick.

W I kw. br. GMV wzrosło o 12,8% r/r do 10,82 mld zł, skorygowana EBITDA zmniejszyła się o 13,6% r/r do 463 mln zł (przy czym spółka sygnalizuje, że odbicie marży jest już widoczne po styczniowym dołku). Przychody wzrosły o 15,1% r/r do 1,39 mld zł w I kwartale, przy czym przychody z usług reklamowych wzrosły o 21,1% r/r.

Allegro oczekuje, że Mall Group wraz z WE|DO powrócą do wzrostu GMV i przychodów w ciągu 9 miesięcy do grudnia 2022 roku. Ich skorygowana strata EBITDA w tym czasie powinna wynieść 80-120 mln zł, a inwestycje kapitałowe mają sięgnąć 100-120 mln zł - napisano też w komunikacie.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

ISBnews/KG