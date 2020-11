Unijne sankcje w odwecie za amerykańskie

UE nałoży sankcje na pochodzące z USA towary i usługi o wartości do 4 mld dolarów - podał portal Obserwator Gospodarczy.

Sankcje są związane z niedozwoloną pomocą publiczną jakie udzielało państwo koncernowi Boeing.

Unijni ministrowie odpowiedzialni za kwestie handlowe po otrzymaniu rozstrzygnięcia od arbitrów ze Światowej Organizacji Handlu (WTO) zdecydowali się na krok sankcyjny. Wcześniej próbowano negocjować z Amerykanami te działania. W grę wchodziło nawet odstąpienie od sankcji jeśli Amerykanie zrezygnowaliby z karnych ceł nałożonych na towary unijne. Były one odpowiedzią na niedozwoloną pomoc publiczną udzieloną Airbusowi, który jest głównym konkurentem Boeinga.

Powodem nałożenia sankcji przez UE były m.in. dotacje na badania i rozwój od rządowej agencji kosmicznej NASA oraz ulgi podatkowe udzielone koncernowi Boeing – informuje Obserwator Gospodarczy.

Przedstawiciele UE pokładają duże nadzieje w zwycięstwie Joe Bidena, licząc na nowe otwarcie w polityce zagranicznej. Biden jest uważany za zdecydowanie bardziej prounijnego, co może pozytywnie wpłynąć na relacje transatlantyckie. Być może przyczyni się to do zniesienia sankcji, które na unijne towary zostały nałożone już ponad rok temu. Również za przyzwoleniem WTO.