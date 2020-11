Flota PKP Intercity bogatsza o 10 wagonów restauracyjnych

PKP Intercity odebrało od spółki H. Cegielski - Fabryki Pojazdów Szynowych w Poznaniu 10 zmodernizowanych wagonów restauracyjnych. Pojazdy zostały wyposażone m.in. w klimatyzację oraz wzmacniacze sygnału telefonii komórkowej.

Wagony restauracyjne, które wzmocniły flotę PKP Intercity, powstały w wyniku naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania wraz z modernizacją przedziałowych wagonów osobowych 145Ab. Za całą operację odpowiedzialna była spółka H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu, z którą w 2019 r. podpisano umowę opiewająca na 61,3 mln zł brutto. Producent będzie odpowiedzialny także za kolejne okresowe przeglądy techniczne wagonów na 3. poziomie utrzymania. Te zostaną wykonane w ciągu kolejnych 18 miesięcy.

Przykładamy ogromną wagę do tego, by podróżowanie naszymi pociągami przebiegało bezpiecznie i komfortowo. Uzupełnienie taboru o 10 nowoczesnych wagonów restauracyjnych pozwoli nam na świadczenie wysokiej jakości usług gastronomicznym – mówi Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity ds. inwestycyjnych.

Zmodernizowane wagony restauracyjne wyposażono w 12 stolików i 36 miejsc siedzących, a także półki i wieszaki umożliwiające wygodne umieszczenie bagażu czy zawieszenie np. kurtki czy płaszcza. W klimatyzowanych wagonach będzie można również skorzystać z darmowego, bezprzewodowego internetu. Pojazdy wyposażono również we wzmacniacze sygnału telefonii komórkowej, a z myślą o osobach niewidzących – w oznaczenia w alfabecie Braille’a. Wagony są przystosowane do jazdy z prędkością 160 km/h.

Cieszę się, że mimo trudności związanych z realizacją kontraktu spowodowanych pandemią udało nam się wykonać zamówienie przed ustalonym z Zamawiającym terminem. Jestem przekonana, że zmodernizowane wagony oferujące wiele nowoczesnych i komfortowych rozwiązań będą dobrze służyły PKP Intercity – powiedziała Małgorzata Rogalewicz, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu H. Cegielski - Fabryki Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.

Zrealizowana umowa to kolejny przykład udanej współpracy PKP Intercity z H. Cegielski - Fabryką Pojazdów Szynowych. Producent z końcem 2019 r., na pięć miesięcy przed planowanym terminem, dostarczył przewoźnikowi ostatnie z 90 unowocześnionych wagonów typu 111A, które po modernizacji zyskały oznaczenie 174A. Unowocześnione wagony to pojazdy przedziałowe klasy 2., wyposażone w klimatyzację, wygodne fotele, gniazdka elektryczne czy elektroniczny system informacji pasażerskiej. Poznaniacy, w ramach umów wartych blisko 700 mln zł brutto, dostarczą PKP Intercity także 81 zupełnie nowych wagonów Pierwsze z nich trafią do przewoźnika już w przyszłym roku. Będą wyposażone m.in. w klimatyzację, gniazdka elektryczne, indywidualne oświetlenie czy bezprzewodowy internet. H. Cegielski – FPS odpowiada również za modernizację 13 lokomotyw manewrowych SM42. Łącznie w ramach realizowanego programu PKP Intercity zawarło z wielkopolską spółką umowy warte ponad 1,2 mld zł brutto.

BR/RO