Nowe pociągi dla PKP Intercity. Wyższy komfort jazdy

PKP Intercity odebrało sześć z 12 pociągów typu Flirt od Stadlera z wartego ponad 1 mld zł kontraktu - poinformował kolejowy przewoźnik we wtorkowej informacji prasowej. Pozostałe składy mają trafić do przewoźnika do końca tego roku.

Flirty uzupełnią ofertę Intercity na liniach: Szczecin – Poznań – Łódź – Lublin; Szczecin – Poznań – Łódź – Kraków; Gdynia – Bydgoszcz – Łódź – Kraków; Gdynia – Bydgoszcz – Łódź – Katowice; Olsztyn – Warszawa – Kraków; Olsztyn/Białystok – Warszawa – Częstochowa – Bielsko Biała/Racibórz.

Jak podano, w nowych zespołach trakcyjnych pasażerowie skorzystają z m.in. z klimatyzacji, gniazdka elektryczne, wzmacniacza sygnału GSM/LTE, bezprzewodowego internetu czy miejsca na przewóz rowerów.

Jak informuje PKP Intercity, dostarczane obecnie Flirty są kompatybilne z pojazdami przekazanymi przewoźnikowi przez Stadlera w 2015 r. Oznacza to, że można łączyć jednostki z 2015 r. z pojazdami z najnowszej serii.

Dostarczane właśnie Flirty to część największego w historii spółki programu inwestycyjnego „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”. Pojazdy te produkowane są w siedleckiej fabryce Stadlera. Przetarg na dostarczenie nowych składów PKP Intercity ogłosiło w 2017 r., a umowę w tej sprawie podpisano w 2019 r. Podpisana umowa obejmuje utrzymanie techniczne nowej floty przez 15 lat. Wartość kontraktu to 1,015 mld zł brutto.

Nowe składy mają 294 miejsca 2. klasy i 60 miejsc 1. klasy.

PKP Intercity oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) to połączenia ekspresowe. Największą popularnością cieszą się pociągi TLK i IC – w 2022 r. wybrało je ponad 90 proc. osób podróżujących z PKP Intercity.

PKP Intercity zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W 2022 r. z usług przewoźnika skorzystało prawie 60 mln pasażerów. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 r. spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz stacje postojowe.

Czytaj także: URE nie zatwierdziło taryfy Polskiej Spółce Gazownictwa

PAP (autor: Łukasz Pawłowski)/gr