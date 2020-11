Kolej+ wchodzi w II etap. 79 projektów zakwalifikowanych

Możemy dzisiaj przedstawić kolejne dobre informacje nt. programu Kolej+ i powiedzieć z dumą, że dotrzymujemy słowa - mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel

Ministerstwo Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe podsumowali I etap Programu Kolej+ i przedstawili listę wniosków zakwalifikowanych do II etapu.

Samorządy miały czas na zgłaszanie projektów, które podlegały ocenie. Trwały trzy miesiące. Dziś mamy możliwość przedstawienia tych, które przeszły do nowego etapu. Przez wiele lat likwidowano linie kolejowe, skończyło się to przed pięcioma laty. Dzięki działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości zatrzymujemy się w takich punktach jak Darłowo czy Lubertów. Proces przywracania znaczenia polskiej kolei jest żmudny i długotrwały. Mamy nadzieję, że samorządy, które zakwalifikowały się do II etapu podejmą się tego wyzwania. Gratuluję tym, którzy zakwalifikowali się do II etapu, który będzie łączył się z wydawaniem środków - powiedział Bittel.

Celem podstawowym programu Kolej+ jest uzyskanie/usprawnienie połączenia kolejowego miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi i tym samym zmniejszenie wykluczenia transportowego tych miejscowości.

Projekty liniowe zakwalifikowane do programu obejmują ok. 1 000 km linii do rewitalizacji (w 26 projektach za 6,4 mld zł), ok. 900 km linii do odbudowy lub ponownego uruchomienia (24 projekty na 11,3 mld zł) oraz 400 km linii nowych do wybudowania (11 projektów za 12,5 mld zł).

Budżet programu to 6,6 mld zł, w tym ok. 5,6 mld zł stanowią środki budżetu państwa. Pozostałe 15 proc. mają dołożyć jednostki samorządu terytorialnego.

Dzięki realizacji programu możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miejscowości, które nie mają obecnie dostępu do tego środka transportu.

Więcej informacji o programie można znaleźć na plk-sa.pl/program-kolej-plus.

KG