PKP PLK przejmie ważną spółkę kolejową

PKP Cargo podpisało list intencyjny w sprawie kontynuacji działań zmierzających do przejęcia przez PKP Polskie Linie Kolejowe 100 proc. udziałów w spółce Cargotor - podało PKP Cargo w komunikacie. PKP Cargo i PKP PLK zobowiązały się do jego zakończenia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r.

Jak podano w komunikacie, przedsięwzięcie jest elementem działań PKP Cargo mających na celu optymalizację struktury grupy i jej zasobów pod kątem bieżących działań i wyzwań biznesowych, a przede wszystkim jej uproszczenie, które pozwoli na efektywne obsługiwanie złożonych projektów transportowych.

W opinii PKP Cargo, Cargotor jako zarządcy infrastruktury kolejowej nie wpisuje się bezpośrednio w łańcuch wartości grupy. Zarząd obecnie widzi potrzebę koncentracji na działalności związanej z głównym obszarem biznesu PKP Cargo, tj. świadczeniem usług operatora kolejowych przewozów towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej.

„Równocześnie - mając na uwadze wystąpienie okresowych trudności finansowych oraz ograniczenie zadań w spółce - zarząd podejmuje wszelkie możliwe działania w celu podniesienia efektywności biznesowej, a także usprawnienia procesów i optymalizacji kosztowej” - napisano w komunikacie.

Cargotor zaangażowany w Małaszewiczach

Cargotor zajmuje się zarządzaniem infrastrukturą torową i usługową oraz udostępnianiem infrastruktury przewoźnikom kolejowym na zasadach komercyjnych. Z uwagi na obecną intensyfikację działań związanych z realizowanymi w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze inwestycjami infrastrukturalnymi z celem udrożnienia połączeń kolejowych realizowanych przez przejście graniczne w Małaszewiczach na granicy z Ukrainą, w które zaangażowane są zarówno Cargotor, jak i PKP PLK, strony przewidują, że potencjalna transakcja nabycia udziałów spowoduje efekt synergii w ramach realizacji wspomnianej inwestycji.

„Realizacja wspólnego przedsięwzięcia, oceniana jest przez PKP Cargo jako celowa i wartościowa. Z perspektywy naszej spółki dokonanie transakcji stanowić będzie istotny element w trwającym w Grupie PKP CARGO procesie doskonalenia struktury organizacyjnej grupy kapitałowej, który ukierunkowany jest na uproszczenie struktur grupy co pozwali na efektywne obsługiwanie złożonych projektów transportowych” - powiedział cytowany w komunikacie prasowym p.o. prezesa spółki Marcin Wojewódka.

„Należy zauważyć, iż łańcuch wartości Grupy PKP Cargo przewiduje szeroki zakres powiązanych i skorelowanych usług logistycznych, przy czym usługi świadczone przez zarządców infrastruktury na rzecz PKP Cargo (w tym usługi Cargotor) identyfikowane są jako relacje z dostawcami zewnętrznymi, tym samym określane są jako rynki produktowe nie wpisujące się w trzon działalności i plany rozwojowe grupy” - dodał.

