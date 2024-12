Po 25 latach pociągi wrócą na trasę do Karpacza

Od czerwca 2025 roku pociągi będą mogły jechać z Jeleniej Góry do Karpacza. Będzie to możliwe dzięki rewitalizacji linii kolejowej Jelenia Góra-Mysłakowice-Karpacz, którą realizuje samorząd woj. dolnośląskiego. Prace kosztowały 41 mln zł.

W środę podczas konferencji prasowej w Łomnicy na Dolnym Śląsku władze woj. dolnośląskiego poinformowały, że pociągi relacji Jelenia Góra - Karpacz znajdą się w letnim rozkładzie jazdy i wyruszą na tę trasę od czerwca 2025 r.

Wicemarszałek województwa Michał Rado podkreślił, że samorząd konsekwentnie przywraca ruch pasażerski koleją, dokonując rewitalizacji nieczynnych dotąd linii kolejowych.

„Ta linia do Karpacza jest doskonałym tego przykładem, bo po 25 latach będzie możliwy w przyszłym roku przejazd z Jeleniej Góry przez Mysłakowice do Karpacza. Cała inwestycja to 14 kilometrów trasy kolejowej, co kosztowało 41 mln zł” - powiedział Rado.

Radny wojewódzki Cezary Przybylski zwrócił uwagę, że plan zakłada przywrócenie 22 odcinków nieczynnych linii kolejowych o łącznej długości ponad 300 km. „Zależy nam na poprawie dostępu do transportu kolejowego, na likwidacji wykluczenia komunikacyjnego, ale też i na tym, by była kolejowa możliwość dojazdu do atrakcji turystycznych w regionie” - powiedział.

Remont linii Jelenia Góra-Mysłakowice-Karpacz pozwolił na kursowanie pociągów z prędkością 60 km na godzinę. Przystanki są w miejscowościach: Łomnica Średnia, Łomnica Dolna, Łomnica, Mysłakowice Polna, Mysłakowice, Mysłakowice Orzeł, Miłków, Karpacz. Zamontowano na nich wiaty, ławki, stojaki dla rowerów, oświetlenie.

PAP, sek

