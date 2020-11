PKP Intercity: więcej pociągów, krócej i wygodniej

W nowym rozkładzie jazdy 2020/2021, który wejdzie w życie 13 grudnia, pociągi PKP Intercity będą zatrzymywać się w ok. 420 miastach, a oferta zostanie utrzymana mimo utrudnionej sytuacji rynkowej.

W nowym rozkładzie jazdy pociągi PKP Intercity będą zatrzymywać się już w około 420 miastach i miejscowościach, będzie to więc kolejny sezon ze zwiększeniem dostępu do kolei. Każdego dnia na tory będzie wyjeżdżać średnio około 400 pociągów przewoźnika. Utrzymany zostaje ten sam poziom oferty mimo utrudnionej sytuacji rynkowej spowodowanej wciąż trwającą epidemią. Nowy rozkład przynosi widoczne efekty programu modernizacji polskiej kolei - zwiększy się komfort podróżowania dzięki obsługiwaniu coraz większej liczby pociągów nowym lub zmodernizowanym taborem. Unowocześniana flota będzie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe, zapewniając krótsze czasy przejazdu na wielu trasach.

Nowy rozkład jazdy przynosi m.in. skrócenie czasu podróży pociągami Express InterCity Premium (EIP) z Warszawy do Trójmiasta. Pociągi Pendolino, obsługujące połączenia kategorii EIP, pokonają tę trasę w 20 minut krócej, dzięki wprowadzeniu dopuszczalnej prędkości 200 km/h na części linii kolejowej między stolicą a Gdańskiem. Podróż ze stacji Warszawa Centralna do Gdańska Głównego w przypadku najszybszego pociągu zajmie 2 godziny i 32 minuty, a do stacji Gdynia Główna - 2 godziny i 59 minut. Dzięki tej zmianie krótsze staną się także podróże z Trójmiasta do Krakowa. Najszybszy pociąg pokona tę trasę w 5 godzin.

W nowym rozkładzie o dwa wzrośnie liczba połączeń pomiędzy Warszawą a Trójmiastem. Dzięki temu łączna liczba połączeń wyniesie 30 (wliczając połączenia sezonowe). Poza krótszymi przejazdami pociągami EIP zapewniona zostanie także odpowiednia cykliczność kursowania składów ekonomicznych - kategorii IC i TLK. Najszybsze z nich pokonają trasę między stolicą a Gdańskiem w niecałe 3,5 godziny. Stolica będzie lepiej skomunikowana również z Katowicami, Wrocławiem, Lublinem, Szczecinem, Opolem czy Kielcami.

Z Trójmiasta szybciej będzie można dojechać do Wrocławia. Dzięki zakończeniu modernizacji linii między Poznaniem a Wrocławiem czas przejazdu z Gdańska do stolicy Dolnego Śląska skróci się o około 40 minut - najszybszy pociąg będzie jechać 4 godziny i 58 minut. Co za tym idzie, podróże między Poznaniem a Wrocławiem skrócą się z około 2 godzin i 20 minut do 1 godziny i 44 minut dla najszybszego pociągu. Liczba połączeń między miastami zwiększy się z 11 do 15.

Duży wpływ na rozwój oferty w południowej Polsce będzie mieć wykorzystanie pierwszych efektów dobiegającej końca modernizacji linii E30. Liczba par pociągów między Krakowem a Katowicami zwiększy się z 8 do 19. Skróci się także czas przejazdu między miastami - pociągi będą pokonywać tę trasę w czasie 57-70 minut. Zwiększy się liczba połączeń między Krakowem a Wrocławiem (14 zamiast dotychczasowych 9) oraz skróci czas przejazdu na tej trasie. Niektóre pociągi pokonają ją w niecałe 3 godziny. Ze stolicy Małopolski krótsze staną się podróże do Opola. Nowy rozkład przyniesie zwiększenie liczby par pociągów między Katowicami a Wrocławiem (z 12 do 16) oraz Katowicami i Rzeszowem. Czas przejazdu na tej trasie skróci się z około 4 godzin do mniej niż 3 godzin w przypadku najszybszego pociągu. Podróże między Lublinem a Wrocławiem będą krótsze o około 75 minut. Najszybszy skład pokona tę trasę w mniej niż 6 godzin.

Nowym pociągiem będzie IC Kazimierz, dzięki któremu pasażerowie zyskają dodatkowe połączenie Krakowa z Łodzią. Nowy pociąg IC Chełmoński zapewni dojazd ze Świnoujścia do Krakowa przez Zieloną Górę, Wrocław i Katowice. IC Karłowicz relacji Warszawa - Zakopane przez Radom, Kielce i Kraków to nowe połączenie, które w sezonie zimowym i wakacyjnym zapewni możliwość dojazdu do Zakopanego. Dodatkową możliwość podróży na trasie Katowice - Warszawa - Trójmiasto stworzy kolejne połączenie Express InterCity Premium. Uruchomiony zostanie nowy pociąg IC Lubuszanin relacji Chełm - Zielona Góra przez Lublin, Warszawę i Poznań, z grupą wagonów bezpośrednich do Gorzowa Wielkopolskiego.

Rozkład na sezon 2020/2021 przynosi także nowe możliwości zagranicznych podróży. Pociąg IC Wawel zapewni mieszkańcom Krakowa, Katowic, Opola, Wrocławia i Zielonej Góry codzienne połączenie z Berlinem. Podróżni zyskają bezpośrednie połączenie z Podkarpacia do Pragi i Budapesztu, które umożliwi nowa, wydłużona do Przemyśla relacja pociągu IC Cracovia.

Nowością na torach będzie także skład TLK Sudety relacji Jelenia Góra - Kraków, który pojedzie przez południową część województwa dolnośląskiego, m.in. Świdnicę, Dzierżoniów i Ząbkowice Śląskie oraz Nysę i Prudnik na Opolszczyźnie, włączając tym samym te 5 miast w siatkę połączeń PKP Intercity.

Po kilku latach przerwy Otwock odzyska bezpośredni dostęp do oferty PKP Intercity dzięki kończącej się modernizacji linii nr 7 na odcinku Pilawa - Otwock i skierowaniu pociągów łączących Warszawę i Lublin właśnie przez to miasto.

Od czerwca 2021 roku dostęp do usług PKP Intercity uzyska również kilka nowych miejscowości na Podlasiu. Pociąg TLK Biebrza pojedzie w wydłużonej relacji Gdynia - Warszawa przez Olsztyn, Białystok, a dalej przez Bielsk Podlaski, Hajnówkę, Czeremchę i Siemiatycze, zapewniając mieszkańcom tych miejscowości bezpośredni dojazd do stolicy.

Siatka połączeń przewoźnika staje się coraz gęstsza. Jeszcze w rozkładzie jazdy 2014/2015 pociągi PKP Intercity zatrzymywały się w blisko 300 miastach i miejscowościach. W każdym kolejnym rozkładzie ta liczba systematycznie rosła dochodząc do ponad 400 obsługiwanych w tej chwili miast i miejscowości. W rocznym rozkładzie jazdy na sezon 2020/2021 pociągi PKP Intercity będą zatrzymywać się już w około 420 ośrodkach.

W nowym rozkładzie PKP Intercity zaplanowało także kilka nowych pociągów, których start kursowania jest czasowo zawieszony ze względu na uwarunkowania związane z epidemią.

10 stycznia 2021 roku dostęp do usług PKP Intercity zyskają mieszkańcy Płocka i Gostynina, przez który zacznie jeździć nowy pociąg TLK Chemik relacji Płock - Katowice, zapewniający możliwość dojazdu do Łodzi, Kutna, Częstochowy i Katowic. Z Płocka i Gostynina możliwe będą podróże także w innych relacjach, np. do Krakowa, dzięki możliwości dogodnej przesiadki na stacji Łódź Widzew do pociągu IC Kazimierz.

Na torach pojawi się IC Bosman, który połączy Wrocław z Kołobrzegiem przez Poznań. Pociąg TLK Wyczółkowski zapewni dodatkową komunikację z Lublina do Świnoujścia, kursując przez Kielce, Częstochowę, Wrocław i Zieloną Górę. Mieszkańcy Nysy i Prudnika będą mogli także korzystać z drugiego pociągu - TLK Kormoran, który pojedzie w nowej relacji Polanica Zdrój - Olsztyn przez Katowice oraz Warszawę. Skład ten zapewni warszawianom i olsztynianom połączenie z Kotliną Kłodzką. Decyzja o dacie ich uruchomienia zostanie podjęta na podstawie prowadzonych na bieżąco analiz.

Obowiązujący od 13 grudnia 2020 roku rozkład jazdy uwzględnia zmiany, które zapewnią optymalne kursowanie pociągów podczas modernizacji linii kolejowych. Rozpoczęta przebudowa stacji Łódź Kaliska wymaga zmniejszenia liczby pociągów łączących Łódź i Warszawę. Na stacji znajdują się bowiem tory postojowe PKP Intercity, a ze względu na jej modernizację liczba składów przewoźnika, które będą mogły tam stacjonować podczas prowadzonych prac będzie ograniczona. W nowym rozkładzie nie będą uruchamiane połączenia w relacji Łódź Fabryczna - Warszawa Lotnisko Chopina. Rozpoczyna się modernizacja linii kolejowej nr 6 na odcinku Kietlanka - Białystok - pomiędzy Kietlanką a Łapami ruch pociągów prowadzony będzie jednotorowo, co spowoduje utrudnienia w ruchu. Modernizacja wymusza ograniczenie liczby połączeń między Białymstokiem a Warszawą z 11 do 8. Kolejne zmiany czekają na pasażerów wraz z rozpoczęciem modernizacji Warszawskiego Węzła Kolejowego. W związku z wprowadzeniem ruchu jednotorowego na linii średnicowej część pociągów od 13 marca 2021 roku będzie kursować przez stacje Warszawa Gdańska, Warszawa Śródmieście lub w skróconej relacji do i z Warszawy Wschodniej, o czym przewoźnik będzie szczegółowo informował po nowym roku.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej.

