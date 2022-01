Strategia PKP Intercity: nowe pociągi, szybciej i wygodniej

PKP Intercity w swojej zaktualizowanej strategii rozwoju do 2030 roku zakłada podniesienie prędkości i standardu podróży, które odbywać się będą trzema nowymi kategoriami pociągów: ekonomiczną, średnią oraz wysoką, poinformował członek zarządu Jarosław Oniszczuk.

Proponujemy trzy kategorie pociągów: wysoką, średnią i ekonomiczną - powiedział Oniszczuk podczas konferencji prasowej.

Jak wyjaśnił, pociągi kategorii wysokiej zapewnią połączenia między największymi miastami (wydłużane sezonowo do popularnych miejscowości turystycznych) i z najkrótszym czasem przejazdu (krótszym od podróży samochodem i konkurencyjnym wobec samolotu). Połączenia będą obsługiwane elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, mogącymi jeździć z prędkością maksymalną 250 km/h.

Pociągi kategorii średniej połączą główne aglomeracje, zatrzymując się w mniejszych ośrodkach, jak również będą kursować za granicę. Ta kategoria będzie obsługiwana przez klasyczne składy wagonowe o maksymalnej prędkości 200 km/h.

Pociągami kategorii ekonomicznej będzie można podróżować pomiędzy głównymi aglomeracjami z zatrzymaniami w mniejszych miastach i miejscowościach. W tej kategorii pasażerowie będą mogli korzystać z elektrycznych zespołów trakcyjnych, hybrydowych zespołów trakcyjnych, składów typu push-pull oraz klasycznych składów wagonowych, które będą jeździć z maksymalną prędkością 200 km/h.

Natomiast normą we wszystkich pociągach PKP Intercity w 2030 r. mają być m.in. klimatyzacja, gniazdka elektryczne, dostęp do usługi gastronomicznej, możliwość skorzystania z wi-fi oraz platformy multimedialnej, ułatwienie dostępu dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości poruszania się, miejsca specjalne dla opiekunów z dziećmi oraz miejsca do przewozu rowerów, wymienił członek zarządu.

Wzrosnąć ma także prędkość podroży pociągami PKP IC. Dzięki inwestycjom, w perspektywie 2030 roku standardem staną się podróże z prędkością 160-250 km/h wobec 120-160 km/h obecnie.

W perspektywie 2030 roku PKP Intercity planuje zapewnić pasażerom przejrzysty, powtarzalny rozkład jazdy, który zapewni stabilną i przewidywalną ofertę, zapowiedziano. W ciągu kilku najbliższych lat PKP Intercity planuje także m.in. wprowadzić nowoczesny system sprzedaży biletów, uruchomić program lojalnościowy, wprowadzić nowoczesną aplikację mobilną, a także dalej rozwijać zdalne kanały sprzedaży.

PKP IC podało dziś, że wartość nakładów inwestycyjnych spółki w perspektywie do 2030 r. zostanie zwiększona do ok. 27 mld zł z obecnych 19 mld zł. Powiększona kwota dzieli się na ok. 24,5 mld zł inwestycji w tabor i ok. 2,6 mld zł nakładów na nowe i zmodernizowane stacje postojowe.

Przewoźnik planuje osiągnąć liczbę ponad 88 mln pasażerów w 2030 r., wobec 35,5 mln w 2021 r. Do tego czasu liczba uruchamianych dziennie pociągów ma się podwoić, z blisko 400 obecnie.

Zaktualizowana strategia rozwoju PKP Intercity zakłada rozwój taboru: wzrost liczby lokomotyw o ok. 11 proc. w stosunku do stanu obecnego, elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) o 47proc. i „klasycznych” wagonów o 18 proc. do 2030 r. W PKP Intercity mają się też pojawić nieeksploatowane do tej pory hybrydowe zespoły trakcyjne w liczbie 35 i składy typu push-pull w liczbie 38.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2021 r. miał ok. 35,5 mln pasażerów, co oznaczało wzrost o blisko 9 mln r/r.

ISBnews/RO