Przełom w walce z przemocą domową

Dzięki działaniom Ministerstwa Sprawiedliwości doczekaliśmy się wreszcie w Polsce istotnego przełomu w sposobie zapewnienia ochrony ofiarom przemocy domowej

To nareszcie sprawca zagrożenia poniesie konsekwencje swoich przestępczych działań, a nie zastraszane przez niego ofiary, tak jak to niestety często miało miejsce we wcześniejszych latach. Projekt przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawy, zwanej potocznie „antyprzemocową” został już w kwietniu uchwalony przez Sejm, a 20 maja ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. Nowe prawo zacznie chronić ofiary po upływie pół roku, dokładnie 30 listopada.

Co dokładnie wprowadza? jakie będą zmiany? Czytaj więcej Tutaj

KG