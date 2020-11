PKO: PKB odbił się od pandemicznego dołka

Dane o PKB i jego strukturze za III kw. br. pokazują, że fundamenty gospodarki wyszły z pierwszego lockdownu bez większego uszczerbku, a straty związane z pandemicznym szokiem szybko odrabiano - ocenili analitycy PKO BP komentując dane GUS. W III kw. br. PKB odbił się od pandemicznego dołka - dodali

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że produkt krajowy brutto (PKB) w III kwartale 2020 r. spadł o 1,5 proc. rdr w porównaniu ze spadkiem o 8,4 proc. rdr w II kwartale.

W III kwartale 2020 r. PKB odbił się od pandemicznego dołka i wzrósł o 7,9 proc. k/k (odsez.). Przełożyło się to ograniczenie rocznego spadku PKB do -1,5 proc. r/r (wobec -1,6 proc. r/r w szacunku flash i -8,4 proc. r/r w II kw. 20). Powrót do wzrostu w ujęciu odsezonowanym oznacza także, że III kwartał przyniósł koniec tzw. technicznej recesji (dwa kwartały z rzędu spadku PKB w ujęciu k/k) - czytamy w poniedziałkowym komentarzu PKO BP.

Jak wskazało PKO BP, konsumpcja prywatna w ujęciu rocznym powróciła w III kwartale 2020 r. do minimalnego wzrostu (+0,4 proc. r/r), po dwucyfrowym spadku odnotowanym w II kwartale 2020 r. Inwestycje ograniczyły spadek (do -9,0 proc. r/r wobec -10,7 proc. r/r w 2q).

Zdaniem ekonomistów PKO BP konsumpcja prywatna miała dodatni wkład do dynamiki PKB (+0,2pp). Wkład inwestycji i zapasów do dynamiki PKB był ujemny (odpowiednio -1,7pp i -2,3pp). Dodatnie wkłady do wzrostu odnotowały konsumpcja publiczna (0,6pp, w III kw. 2020 wzrosła o 3,4 proc. r/r) oraz eksport netto.

Dane o PKB i jego strukturze za III kwartał 2020 r. pokazują, że fundamenty gospodarki wyszły z pierwszego lockdownu bez większego uszczerbku, a straty związane z pandemicznym szokiem były szybko odrabiane. Dane potwierdzają także, że pierwsza Tarcza Finansowa uruchomiona na wiosnę skutecznie osłoniła strukturę gospodarki, w tym rynek pracy, co umożliwiło jej szybki restart w III kwartale 2020, po odmrożeniu i znoszeniu restrykcji- napisano w komentarzu.

Jak dodano, z punktu widzenia przyszłych tendencji dane za III kwartał br. mają znaczenie historyczne.

Druga fala pandemii, której szczyt przypadł na przełom października i listopada sprawiła, że droga do pełnego ożywienia stała się wyboista. Miesięczne dane ze sfery realnej za październik pokazują, że odrabianie pandemicznych strat w IV kwartale 2020 r. przez konsumentów wyhamowało, natomiast mocno trzyma się eksport, co potwierdzają relatywnie dobre wyniki przemysłu. Optymizmem napawają także wyniki budownictwa, które dalej ogranicza spadki, dobrze wróżąc ścieżce inwestycji - oceniają ekonomiści PKO BP.

W ocenie ekonomistów banku, poniedziałkowe dane GUS są neutralne dla RPP.

Stopniowy spadek liczby zakażeń oraz uruchomienie kolejnej Tarczy Antykryzysowej pozwala nam zakładać, że prawdopodobieństwo dodatkowej obniżki stóp procentowych jest minimalne. Głównym narzędziem wykorzystywanym przez NBP będzie nadal skup papierów - czytamy.

Czytaj też: GUS: PKB spadł 1,5 proc. r/r w III kwartale 2020 r.

PAP/KG