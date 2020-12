Turcja: sankcje ze strony UE "nielegalne i stronnicze"

Tureckie MSZ uznało za „nielegalne i stronnicze” przyjęte przez Radę Europejską sankcje na obywateli Turcji w związku z jej sporem terytorialnym z Grecją i Cyprem. Prezydent Recep Tayyip Erdogan skrytykował też planowane przez USA sankcje w związku z zakupem rosyjskich rakiet

W piątkowym oświadczeniu Ankara wezwała Brukselę, by działała jako uczciwy mediator w sporze we wschodniej części Morza Śródziemnego.

To reakcja na przyjęte w czwartek przez liderów państw członkowskich UE ograniczone sankcje wobec tureckich obywateli w związku z eksploracją złóż gazu na wodach, do których prawa roszczą sobie także Grecja i Cypr. Sankcje są znacznie skromniejsze niż pierwotnie zakładano, aby pozwolić na negocjacje między stronami. Decyzje w sprawie kolejnych kroków odłożono do marca.

Tymczasem również w piątek do kwestii sankcji, ale tych planowanych wobec Turcji przez USA, odniósł się prezydent Erdogan, który stwierdził, że szykowany przez Waszyngton ruch oznaczałby brak szacunku dla Ankary, ważnego sojusznika w ramach NATO. Cytowany przez państwową agencję Anatolia prezydent zapowiedział jednak, że z cierpliwością poczeka na rozwój sytuacji po przejęciu władzy przez nową administrację w USA w styczniu.

Jak podała w czwartek agencja Reutera, do nałożenia sankcji może dojść w każdej chwili. Powodem jest zakup przez Turcję w 2019 roku rosyjskich systemów rakietowej obrony powietrznej S-400. Już wcześniej w związku z tym USA wykluczyły Turcję z programu produkcji myśliwca F-35.

PAP/mt