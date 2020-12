Niemcy zaostrzają zasady w ruchu granicznym z Polską

Premier landu Brandenburgia na wschodzie Niemiec, Dietmar Woidke, zapowiedział zmiany w małym ruchu granicznym z Polską w związku z sytuacją epidemiczną. Od środy krótsze niż doba wyjazdy nie będą już zwolnione z obowiązku 10-dniowej kwarantanny - ogłosił.

Od środy w Brandenburgii, podobnie jak w całych Niemczech, zaostrzone będą środki ochrony przed zakażeniami koronawirusem. „Sytuacja w Brandenburgii jest dramatyczna” - powiedział cytowany przez portal rbb24 Woidke na konferencji prasowej w poniedziałek wieczorem.

Pobyty do 24 godzin w ramach tzw. małego ruchu granicznego generalnie nie będą już zwolnione z obowiązku odbycia 10-dniowej kwarantanny - podkreślił. Dotyczy to szczególnie osób, które wyjeżdżają do Polski na zakupy lub zatankować samochód.