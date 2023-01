Moskwa: Opinia wschodnich Niemiec ws. atomu Polski nie wiąże

Brandenburgia, Saksonia oraz Meklemburgia Pomorze-Przednie opowiedziały się przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Polsce. Polacy nie muszą uwzględniać sprzeciwu wschodnich landów Niemiec – twierdzi minister klimatu Anna Moskwa cytowana przez portal Biznesalert.pl

Udział landów Niemiec wschodnich w konsultacjach transgranicznych nie doprowadzi do blokady przedsięwzięcia budowy w Polsce pierwszego reaktora jądrowego w roku 2033 oraz oddanie do użytku elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW w 2043 roku. Elektrownie jądrowe z powodzeniem działają w bardzo wielu krajach UE, a liderem na tym polu jest Francja. Przez inwestycje w energetykę jądrową Polska nie wyróżnia się jakoś szczególnie wśród państw członkowskich UE i najzwyczajniej ma do tego prawo. Jeżeli niektóre rządy krajów unijnych podjęły decyzje niekoniecznie dla nas zrozumiałe o zamykaniu swoich siłowni jądrowych, nie oznacza to, że Polska powinna trzymać się z dala od tego rodzaju energetyki. Prowadzimy stały dialog na ten temat na arenie Unii Europejskiej i żadnych obiekcji nie widzimy – informuje, odpowiadając na pytania portalu, ministerstwo klimatu i środowiska.

Jesteśmy na etapie decyzji środowiskowej, kiedy każde z państw sąsiadujących z Polską ma prawo wyrazić swoje zdanie. Organ wydający decyzję może te opinie uwzględnić, ale nie musi – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w programie Kwadrans Polityczny TVP 2 z piątego stycznia 2023 roku – czytamy na Biznesalert.pl.

Polska planuje uruchomienie pierwszego reaktora atomowego w 2033 roku, a dziesięć lat później krajowa energetyka jądrowa ma dostarczać 6-9 GW mocy. Jak czytamy, budowa pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu ma ruszyć w 2026 roku.

biznesalert.pl/mt