Bułgaria do Funduszu Trójmorza dołoży 20 mln euro

Bułgaria jest kolejnym, siódmym krajem, który formalnie dołączył do Funduszu Trójmorza. Bułgarski bank rozwoju zadeklarował zaangażowanie na poziomie 20 mln euro.

Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza (3SIIF) pozyskał dodatkowe 20 mln euro zobowiązań, złożonych przez Bułgarski Bank Rozwoju. Bułgaria dołącza do Polski, Rumunii, Estonii, Łotwy, Słowenii i Węgier jako kluczowy inwestor.

Akt założycielski Funduszu został podpisany w maju 2019 r. z inicjatywy BGK i we współpracy z rumuńskim EximBankiem. We wrześniu br. do Funduszu dołączyła Estonia i Łotwa, a na początku grudnia Słowenia oraz Węgry.