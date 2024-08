Politico: Polska może zgłosić kandydata na wiceszefa NATO

Polska rozważa zgłoszenie kandydatów na zastępcę sekretarza generalnego Paktu Północnoatlantyckiego. W grze są również Macedonia Północna i Bułgaria.

2 października fotel sekretarza generalnego sojuszu obejmie Holender Mark Rutte. Z kolei obecny wiceszef NATO, Mircea Geoana, ustąpi ze stanowiska, by kandydować w listopadowych wyborach prezydenckich w Rumunii. Tymczasem anonimowe źródło – określone przez portal Politico jako „wysoki rangą dyplomata NATO z Europy Zachodniej” – podkreśliło, że wśród sojuszników panuje ogólna zgoda co do tego, by na zastępcę mianować kogoś ze wschodniej części Starego Kontynentu.

Konflikt wewnętrzny nam nie pomaga

Rozmowy w brukselskiej siedzibie NATO mają się koncentrować przede wszystkim wokół dwóch kandydatek – z Macedonii Północnej i Bułgarii. „Polska znajduje się w nieco gorszej sytuacji, z uwagi na wewnętrzny konflikt pomiędzy premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Andrzejem Dudą” – czytamy w Politico.

Kandydatką Macedonii Północnej jest była minister obrony tego kraju Radmiła Szekerinska. Jeśli zostanie wybrana, będzie najwyższym rangą urzędnikiem NATO w historii z regionu Bałkanów Zachodnich spoza Unii Europejskiej. Kraj dołączył do NATO cztery lata temu, a Szekerinska odegrała kluczową rolę w procesie akcesyjnym. Z kolei kandydatką z Bułgarii ma być wcześniejsza premier tego kraju i unijna komisarz Marija Gabriel. Politico dowiedziało się tego od dwóch osób znających plany bułgarskiej polityk.

Łotwa też była w grze

Zamiar ubiegania się o stanowisko zastępcy Ruttego ma też były premier Łotwy, Krisjanis Karins, który wcześniej starał się o funkcję sekretarza generalnego sojuszu, ale bezskutecznie. Na początku lipca br. „Dziennik Gazeta Prawna” pisał, że jako o kandydacie na zastępcę sekretarza generalnego NATO, mówi się o wiceministrze spraw zagranicznych Robercie Kupieckim. Były to jednak nieoficjalne informacje.

Źródło: Politico, PAP, DGP

Oprac. GS

