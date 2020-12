Obstawili porażkę Cyberpunka 2077. Zgarnęli dziesiątki mln zł!

Amerykańska firma inwestycyjna Melvin Capital Management zarobiła na załamaniu kursu akcji CD Projektu około 70 mln zł. To równowartość ceny, jaką według katalogu trzeba zapłacić za 133 egzemplarze Porsche 911 Carrera

W ciągu zaledwie trzech tygodni wartość rynkowa dewelopera gier CD Projekt stopniała o prawie 20 mld zł. Okazuje się jednak, że byli inwestorzy, którzy dzięki wizerunkowej porażce Cyberpunka 2077… osiągnęli niemałe zyski. Tylko jeden z funduszy hedgingowych, które grały w ostatnim czasie pod przecenę akcji CD Projektu, zarobił około 70 mln zł.

Założony w 2014 r. Melvin Capital Management, którego siedziba znajduje się w Nowym Jorku, utrzymywał pozycje nastawione na spadek kursu akcji polskiego dewelopera gier od co najmniej trzech miesięcy. 22 września 2020 r. towarzystwo poinformowało KNF, że jego krótkie pozycje na akcjach CD Projektu przekroczyły równowartość 0,5 proc. kapitału spółki.

Melvin ponownie zwiększał wartość krótkiej pozycji między 14 a 22 grudnia.

Według obliczeń BIP zysk, jaki Melvin odnotował na tych transakcjach, w dużym przybliżeniu sięga 70 mln zł. To równowartość ceny, jaką według katalogu trzeba zapłacić za 133 egzemplarze Porsche 911 Carrera.

Jeśli inwestorzy amerykańskiego funduszu hedgingowego nie są fanami motoryzacji, to za zyski mogliby kupić dwa luksusowe apartamenty, takie jak 600-metrowe mieszkanie na Złotej 44. Wartość sprzedanego w tym roku takiego lokalu specjaliści oszacowali na rekordowe dla polskiego rynku nieruchomości 30 mln zł, co oznacza, że część zysków by jeszcze została do rozdysponowania.

businessinsider.com.pl/kp