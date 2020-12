W czasie pandemii najbogatsi podwoili majątki! Kwoty szokują!

To, że ZUS jest w nie najlepszej kondycji finansowej, wiadomo nie od dziś. W ciągu ostatnich lat, jego zadłużenie urosło jednak do tak horrendalnych rozmiarów, że teraz stoi na granicy upadku. Jeśli Zakład nie obniży wypłacanych świadczeń, zbankrutuje jeszcze przed 2020 rokiem - wynika z raportu Fundacji Republikańskiej oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. To prawdziwa finansowa katastrofa!