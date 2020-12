Premier ogłasza dystrybucję szczepionek. Zaszczepi się też prezes PiS

Dzisiaj przyjechało do Polski 300 tys. dawek szczepionki przeciw COVID-19, rozpoczynamy ich dystrybucję, w poniedziałek i wtorek ruszą do ponad 250 kolejnych szpitali - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

W poniedziałek rano do Warszawy przybyła kolejna dostawa szczepionki przeciw Covid-19. Premier poinformował, że to 300 tysięcy dawek. „Rozpoczynamy dystrybucję, dziś i jutro ruszą do ponad 250 kolejnych szpitali” - przekazał szef rządu na lotnisku Okęcie.

Podkreślał, że musimy się strzec trzeciej fali epidemii. „Trzecia fala wirusa może być groźniejsza niż pierwsze dwie fale, dlatego ta dawka szczepionki może być jednocześnie dawką nadziei. Mamy do wyboru albo strach, ryzyko, albo nadzieja i bezpieczeństwo” - mówił Morawiecki.

Dodał, że wchodzimy w nową fazę walki z koronawirusem - największej i najważniejszej akcji logistycznej, która pozwoli rozwieźć po kraju dawki szczepionki w najbliższych paru miesiącach nawet dla 30 mln obywateli. To - stwierdził premier - „operacja powrotu do życia sprzed pandemii”.

Walka z wirusem to walka o każdą godzinę, o każdy dzień, dlatego zdecydowaliśmy się być jak najszybciej w tej pierwszej grupie państw, która będzie otrzymywać, dystrybuować i szczepić ludzi, bo nie znamy dzisiaj lepszego lekarstwa, lepszego antidotum na wirusa” - mówił szef rządu.

Apelował, by zaufać nauce i medycynie. „Najlepsi specjaliści z całego świata pracowali nad szczepionką wiele miesięcy. Szczepionka przeszła fazy badań, które są konieczne po to, by mogła być dopuszczona i została dopuszczona przez Europejską Agencję Leków. Dziś, wraz z coraz z szerszym dostępem, chcę raz jeszcze zaapelować w pierwszej kolejności do wszystkich medyków: państwo wiecie najlepiej, jakim dobrodziejstwem jest szczepienie, szczepionka” - powiedział premier.

Zwrócił się też do wszystkich Polaków, by w odpowiednim momencie, w odpowiedniej kolejności zapisywali się na szczepienie. „Proces jest bardzo prosty. I później zaszczepienie - bo chyba każdy z nas przechodził jakieś szczepienie w życiu, w związku z tym nie trzeba nikogo tutaj szczególnie instruować” - dodał Morawiecki.

Przypomniał, że zgodnie z przyjętą strategią najpierw możliwość zaszczepienia się mają medycy, służby mundurowe, nauczyciele i seniorzy.

A więc (…) niech zwyciężą nadzieja i bezpieczeństwo. Dziś rozpoczynamy już szerokozasięgową dystrybucję, wcześniej nawet niż sądziliśmy, bo chcemy być w tym procesie jak najsprawniejsi. W ciągu najbliższych kilku miesięcy możemy zwyciężyć tę nierówną do tej pory walkę z wirusem” - oświadczył premier.

Pierwsza dostawa szczepionki dotarła do Polski z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs w piątek. Transport trafił do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Tu został rozdzielony i dotarł do 72 tzw. szpitali węzłowych. W nich od niedzieli zaczęły się pierwsze szczepienia przeciw COVID-19.

W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia.

Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki.

Prezes PiS także się zaszczepi

Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński planuje zaszczepić się przeciwko COVID-19 w terminie dla swojej grupie wiekowej - poinformował w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk. Zapowiedział, że w pierwszej kolejności będą szczepić się ci politycy, którzy są zarazem lekarzami.

Według mojej wiedzy pan prezes (PiS) planuje zaszczepić się, oczywiście w swojej grupie wiekowej. Trochę musimy zaczekać, bo teraz rozpoczynamy szczepienie grupy zero, czyli medyków i osób pracujących w podmiotach leczniczych oraz DPS-ach, MOPS-ach i GOPS-ach” - powiedział Dworczyk w Radiu TOK FM .

Dopytywany, czy Jarosław Kaczyński zaszczepi się przed kamerami, odpowiedział, że nie zna szczegółów, ale „pan premier Jarosław Kaczyński jest zdeterminowany, żeby jak najszerzej promować szczepienie, w związku z tym na pewno tego faktu nikt nie będzie ukrywał”.

Powtórzył, że zaszczepią się też wszyscy członkowie rządu. „Nie chcieliśmy z tego robić ewentu polityczno-medialnego i wydzielać rządu czy polityków jako oddzielnej grupy, która miałaby się szczepić np. w pierwszej kolejności, dlatego że w Polsce temperatura sporu politycznego jest duża i na pewno to wywołałby emocje” - mówił szef KPRM.

„Natomiast wiem, i takie plany mamy, że politycy którzy są w grupie zerowej, czyli lekarze krótko mówiąc, będą publicznie się szczepić. Jak sądzę od jutra będziemy mogli to widzieć, niezależnie od barw partyjnych” - mówił Dworczyk.

W pierwszej kolejności, w grudniu, szczepione są osoby z tzw. grupy 0, czyli personel medyczny, pracownicy DPS i pracownicy MOPS oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Po nowym roku zaszczepieni zostaną natomiast pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych.

PAP/ as/