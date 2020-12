Hiszpania. Regiony zaostrzają restrykcje epidemiczne

Kilka wspólnot autonomicznych Hiszpanii ogłosiło we wtorek wprowadzenie nowych restrykcji epidemicznych na okres sylwestra oraz Nowego Roku. Swoją decyzję władze regionów argumentują wciąż wysoką liczbą dziennych zakażeń koronawirusem.

Władze Balearów ogłosiły konieczność obowiązywania godziny policyjnej w sylwestra już o 22.00, czyli o godzinę wcześniej, a liczba uczestników spotkań nie może przekraczać sześciu osób.

Na Majorce, głównej wyspie tego archipelagu, od 31 grudnia do 4 stycznia obowiązywać będzie nakaz zamykania ogródków restauracyjnych po godz. 18. Z kolei w pierwszy weekend 2021 roku zakazano też funkcjonowania centrów handlowych.

Także rząd wspólnoty autonomicznej Kantabrii, na północy, nakazał w okresie pomiędzy sylwestrem a 6 stycznia ograniczyć z 10 do 6 liczbę uczestników spotkań. Zapowiedział też, że wychodzenie w noc sylwestrową z domów dozwolone będzie tylko na pół godziny po północy.

Z kolei w położonej za zachodzie kraju Estremadurze regionalne władze nakazały zamykać hotele 31 grudnia już o 18.00. Obostrzenie to będzie obowiązywać również 1, 2, 5 i 6 stycznia.

Z powodu rosnącej liczby zachorowań na Covid-19 i ryzyka nasilenia się epidemii obostrzenia sylwestrowo-noworoczne ogłosił również rząd wspólnoty Madrytu w czterech częściach stołecznej aglomeracji. Wychodzenie z domów będzie tam możliwe bez uzasadnionego powodu, takiego jak np. wyjście do pracy lub szkoły, dopiero po 11 stycznia.

Tymczasem we wtorek rano władze Andaluzji na południu Hiszpanii ogłosiły, że restrykcje w organizowaniu masowych imprez zostaną utrzymane do przełomu marca i kwietnia. Oznacza to, że w regionie nie będą mogły się odbyć popularne, a zarazem masowe procesje Wielkiego Tygodnia.

Zgodnie z opublikowanymi w poniedziałek wieczorem przez resort zdrowia Hiszpanii statystykami na Covid-19 zmarło już w tym kraju ponad 50 tys. osób, a zakaziło się 1,87 mln. Pomiędzy niedzielą a poniedziałkiem potwierdzono ponad 8 tys. infekcji.

PAP/kp