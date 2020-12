Brexit: PORADNIK przedsiębiorcy

Od piątku Wielka Brytania nie będzie już częścią jednolitego rynku i unii celnej UE. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przygotowało poradnik dla polskich przedsiębiorców na temat zasad współpracy z tym krajem od 1 stycznia 2021 r.

Poradnik przygotowany przez resort rozwoju ma na celu wsparcie przedsiębiorców w związku ze zmianami, które pojawią się wraz z zakończeniem trwającego do 31 grudnia tzw. okresu przejściowego w relacjach UE-Wielka Brytania. Zmiany dotyczą m.in. kontroli na unijno-brytyjskiej granicy.

Jak podkreśliło MRPiT, zawarcie 24 grudnia br. porozumienia w sprawie umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią to dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Oznacza, że m.in. w obrocie handlowym nie będą obowiązywały cła i ograniczenia ilościowe, co było „jedną z poważniejszych obaw polskich przedsiębiorców”. Wielka Brytania opuści jednak jednolity rynek, „a to wiąże się z wieloma utrudnieniami”.

„Każda firma, niezależnie od wielkości, która prowadzi wymianę handlową z Wielką Brytanią, będzie podlegać szeregowi nowych formalności, nowym wymogom regulacyjnym i administracyjnym” – czytamy w „Zasadach współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r.” Np. przedsiębiorcy UE „zamierzający przywozić z Wielkiej Brytanii lub wywozić do Wielkiej Brytanii będą musieli posiadać numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy EORI”. Ponadto tzw. numery EORI wydane przez Wielką Brytanię nie będą już ważne w UE.

MRPiT przypomina w poradniku, że Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 1 lutego 2020 r. po zawarciu przez obie strony Umowy o wystąpieniu, stając się tym samym państwem trzecim. Z końcem roku upływa natomiast okres, w którym kraj ten jest nadal traktowany jako państwo członkowskie z zachowaniem, zasadniczo, wszelkich praw i obowiązków.

Publikacja, jak powiedział PAP wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak, „przestawia konsekwencje zakończenia okresu przejściowego w wielu aspektach, zawiera zalecenia oraz szereg aktywnych linków do stron z informacjami sektorowymi i szczegółowymi, które są na bieżąco aktualizowane”.

Można je znaleźć na www.brexit.gov.pl. „Jeśli ktoś ma pytanie szczegółowe, może je przesłać na adres email : brexit@mr.gov.pl. We współpracy z ekspertami z innych resortów odpowiadamy na wszystkie pytania” – podkreślił wiceminister.

„Współpracujemy też z administracjami Francji, Belgii czy Holandii w zakresie wszelkich informacji, potrzebnych przedsiębiorcom dotyczących warunków korzystania z infrastruktury granicznej i portowej w tych państwach” – dodał Niedużak.

Resort zwrócił uwagę, że 1 stycznia 2021 r. w zakresie wymiany handlowej na linii UE-Wielka Brytania nastąpiły „nieuniknione i istotne dla przedsiębiorców zmiany”. Wskazał m.in. na kontrole na unijno-brytyjskiej granicy. Podkreślił, że w publikacji uwzględnione zostały najistotniejsze kwestie z punktu widzenia przedsiębiorcy.

„W każdym rozdziale zastosowaliśmy – tam, gdzie to możliwe – opis skutków (brexitu - PAP). (…) Zawarliśmy pewne porady i sugestie dla przedsiębiorców, przytoczyliśmy przykłady, odpowiedzieliśmy na już zadane pytania” – przekazało ministerstwo.

Jednocześnie Ministerstwo zastrzegło, że informacje zawarte w publikacji są stale aktualizowane, ponieważ dynamika prac po obu stronach (brytyjskiej i unijnej) jest ogromna, dlatego trzeba na bieżąco śledzić zawarte w nich informacje. Ministerstwo zaleca korzystanie z właściwych stron źródłowych.

Wiceminister Niedużak przypomniał, że jego resort stara się przygotować polskich przedsiębiorców do nowych warunków współpracy z Wielką Brytanią od 2016 roku, czyli od wyników referendum w Wielkiej Brytanii. „Prowadzimy szereg spotkań z organizacjami pracodawców, związkami, organizacjami branżowymi, w tym briefingów i webinariów” – wskazał.

PAP/ as/