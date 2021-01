Premier: biało-czerwona drużyna ponownie nie do zatrzymania

Mateusz Morawiecki pogratulował polskim skoczkom narciarskim występu w konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku - zwycięstwo odniósł Kamil Stoch, a trzeci był Dawid Kubacki. „Biało-czerwona drużyna ponownie nie do zatrzymania” - napisał na Facebooku premier

Stoch został liderem imprezy po trzech konkursach. Kubacki, który triumfował w piątek w Garmisch-Partenkirchen, jest drugi w klasyfikacji TCS. W niedzielę czwartą lokatę wywalczył Piotr Żyła.

Biało-czerwona drużyna ponownie nie do zatrzymania! Dziś po prostu zamienili się miejscami. Ręce same składają się do oklasków! Wielkie gratulacje dla Kamila Stocha za dzisiejsze zwycięstwo i objęcie pozycji lidera Turnieju Czterech Skoczni, Dawida Kubackiego za trzecie miejsce i zostanie wiceliderem TCS, Piotra Żyły za 4. pozycję - wyliczał premier.