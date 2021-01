Pieniądze płyną do Polski! Fantastyczny wynik eksportu!

Wstępny bilans płatniczy Polski po listopadzie wskazuje, że więcej do nas pieniędzy wpływa, niż od nas wypływa. I to już piętnasty miesiąc z rzędu. Zawdzięczamy to rosnącemu eksportowi usług i towarów, ale i niskim cenom ropy naftowej. W eksporcie dobre wyniki daje branża baterii samochodowych.

Wcześniej nadwyżki zdarzały się sporadycznie. Ale od września 2019 regularnie notujemy plus w saldzie bilansu płatniczego ze światem. W listopadzie było to 7,8 mld zł, a w skali 12 miesięcy - od grudnia 2019 do listopada 2020 - aż 50,9 mld zł. O tyle więcej do Polski wpłynęło, niż z niej wypłynęło.

Eksport towarów wyniósł 103,4 mld zł i był wyższy o 13,6 mld zł (tj. o 15,1 proc.) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. To pierwszy raz, gdy eksport przekroczył 100 mld zł. Import towarów zwiększył się o 9,2 mld zł (tj. o 10,6 proc.) i osiągnął wartość 95,5 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 7,9 mld zł.

„Do wzrostu przyczynił się większy w porównaniu z 2019 r. eksport baterii samochodowych, urządzeń łączności bezprzewodowej, odbiorników telewizyjnych, odzieży oraz części motoryzacyjnych” - napisano w komunikacie NBP. Spadały dostawy ropy naftowej i samochodów osobowych.

