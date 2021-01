Przeczytaj to zanim uruchomisz dodatkowe ogrzewanie

Im niższe temperatury, tym więcej pracy mają strażacy. Wynika to z tego, że gdy przychodzą mrozy zaczynamy się dogrzewać. Używamy do tego różnych, nie zawsze w pełni sprawnych urządzeń. Powodują nie tylko pożary, ale zatrucia tlenkiem węgla, który zabija po cichu. Natomiast pożary najgroźniejsze są wtedy, gdy wybuchają nocą

Dochodzi do nich najczęściej w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Strażacy potwierdzają, że najczęstszą przyczyną jest dogrzewanie, a konkretnie niewłaściwa eksploatacja lub wady urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Niestety giną w nich również ludzie. Przyczyną śmierci podczas mrozów jest także zatrucie tlenkiem węgla, co również ściśle łączy się z dogrzewaniem i niesprawnością urządzeń lub brakiem wentylacji. Dlatego należy pamiętać o przeglądzie urządzeń grzewczych oraz o wietrzeniu mieszkań i domów podczas ich dogrzewania. To może uratować nam życie.

Nie wolno także zapominać o ubezpieczeniu nieruchomości. Bo nawet jeśli my stosujemy się do wszelkich zasad bezpieczeństwa, to nie wiemy co dzieje się za ścianą. Nie wiem czym i jak dogrzewają się sąsiedzi, a pożar w ich mieszkaniu niestety nie oszczędzi naszego. Dlatego warto kupić polisę, która będzie chronić przed skutkami pożaru. Najlepszą opcją będzie ubezpieczenie kompleksowe. Działająca przez 12 miesięcy polisa LINK4 Dom daje możliwość ubezpieczenia domu lub mieszkania od wszystkich ryzyk. Nie tylko pożaru, ale też m. in. zalania, wybuchu, powodzi. Warto też zapytać o OC w życiu prywatnym. To produkt, który – w zakresie wskazanym w ogólnych warunkach ubezpieczenia – przeniesie z ubezpieczonego na ubezpieczyciela odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobie trzeciej np. sąsiadowi, gdy go zalejemy i cudze mieszkanie będzie wymagać remontu, albo gdy dziecko zarysuje rowerkiem czyjeś auto.

Szczegóły produktu LINK4 Dom, ogólne warunki ubezpieczenia, regulamin, wyłączenia i limity dostępne są na stronie www.link4.pl. Informacji udzielą też konsultanci dyżurujący pod numerem 22 444 44 44. Wszystkie polisy LINK4 można kupić przez Internet, przez telefon lub u agentów.

https://www.link4.pl/ubezpieczenie-domu-i-mieszkania