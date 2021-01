Kompromitacja! Nord Stream za wszelką cenę

Ubezpieczycielem gazociągu Nord Stream 2 może zostać rosyjska firma Konstanta, którą zarejestrowano 11 stycznia i która już dwa dni później otrzymała licencję banku centralnego Rosji - podał w poniedziałek dziennik gospodarczy „Wiedomosti”.

Trwa rozpaczliwa ucieczka przed sankcjami. Gazeta wskazuje, że tak szybkie wydanie licencji jest bezprecedensowe, bowiem zwykle przeanalizowanie wymaganych przez bank centralny dokumentów trwa kilka tygodni. To, że procedury zajęły tylko dwa dni „może oznaczać tylko jedno: Konstanta została utworzona po wstępnym uzgodnieniu z bankiem centralnym” - przypuszczają „Wiedomosti”.

Kapitał zakładowy Konstanty to 500 mln rubli (ok. 6,7 mln USD). Adres rejestracji, choć już nieaktualny, był taki sam, jak adres największego banku na zaanektowanym Krymie - Rosyjskiego Narodowego Banku Komercyjnego. „Narzuca się wniosek, że nowa firma ubezpieczeniowa jest zawczasu przygotowywana do sankcji, co jest nieuniknione, jeśli wystąpi ona jako ubezpieczyciel Nord Stream 2” - oceniają „Wiedomosti”.