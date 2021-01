ARM: Pfizer deklaruje za miesiąc 2- lub 4-krotnie większe dostawy

Pfizer deklaruje, że dostawy szczepionek na Covid-19 od połowy lutego powinny istotnie wzrosnąć, padają deklaracje rzędu dwukrotnie lub nawet czterokrotnie wyższych dostaw; jesteśmy przygotowani nawet na pięciokrotne wzrosty - powiedział prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski

Kuczmierowski oraz szef KPRM Michał Dworczyk byli pytani na poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie o to, jakie są planowane w przyszłości dostawy szczepionek od firmy Pfizer i czy wiadomo, o ile mają być one większe od planowanych do tej pory.

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych podkreślił, że obecnie może mówić o tych danych, które zostały przez koncern podane. A więc po pierwsze to jest 176 tys., które przyjechały do nas w dniu dzisiejszym, 296 tys., których spodziewamy się w przyszłym tygodniu, a następnie do połowy lutego to będą dwie dostawy po 320 tys. dawek; to jest cały harmonogram, cała perspektywa, którą dostaliśmy od firmy Pfizer - powiedział.

Dodał, że firma Pfizer deklaruje, że dostawy od połowy lutego powinny bardzo istotnie wzrosnąć i tutaj padają deklaracje rzędu dwukrotnie wyższych lub nawet czterokrotnie wyższych dostaw. Nie wiemy na ile są to fakty, nie chcielibyśmy niepotrzebnie rozbudzać naszych wyobraźni - zaznaczył.

Natomiast jesteśmy przygotowani nawet na pięciokrotne wzrosty tych dostaw, bo ten system, który w tej chwili jest przygotowany - on spokojnie obsłuży takie ilości dawek, które mogłyby trafiać do Polski, ale odpowiedzialnie możemy mówić tylko o horyzoncie do połowy lutego i dzisiaj wiemy, że jest to 360 tys. mniej niż było to deklarowane - podkreślił Kuczmierowski.

Poinformował, że „na tę chwilę mają tylko jeden e-mail, który potwierdza te dane i trwa oczekiwanie na ostateczny harmonogram i plany dostaw, które zostaną złożone poprzez Komisję Europejską”.

W piątek koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw Covid-19 w drugim kwartale. Aby to osiągnąć - poinformowano - konieczne są pewne modyfikacje procesów produkcyjnych i w rezultacie w zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Zapowiedziano, że powrót do pierwotnego harmonogramu dostaw do UE nastąpi 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego.

Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia ub.r. Obecnie trwają szczepienia grupy 0, czyli m.in. personelu medycznego. Od 15 stycznia seniorzy po 80. roku mogą zarejestrować się na szczepienia przeciw Covid-19, a od 22 stycznia będą mogły to zrobić osoby od 70. roku życia. Szczepienia wszystkich seniorów 70+ mają rozpocząć się 25 stycznia. Ponadto, od 15 stycznia uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.

PAP/mt