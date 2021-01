Centrum GovTech i Microsoft łączą siły

21 stycznia br. GovTech Polska i Microsoft podpisały w Warszawie porozumienie, na mocy którego będą inicjowały wspólne projekty i wdrażały rozwiązania z wykorzystaniem technologii chmurowych w administracji publicznej

We wrześniu 2020, w pierwszym swoim przemówieniu przed Parlamentem Europejskim przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, podkreśliła konieczność przywrócenia Europy na właściwe tory, pomimo ciągłej niepewności spowodowanej przez COVID-19. Wzywając UE do poprowadzenia “od kruchości do nowej witalności”, podkreśliła znaczenie nie tylko naprawy i odbudowy dziś, ale także podjęcia konkretnych działań na rzecz budowania lepszego świata w przyszłości. U podstaw tego zobowiązania leży zaangażowanie UE w tworzenie bardziej ekologicznej, cyfrowej i prężnej Europy. Jej zdaniem w realizacji ambitnych celów zasadniczą rolę odegra technologia.

Dokument podpisany przez Justynę Orłowską, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów – Szefa Centrum GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Caspera Klynge, Vice President Microsoft, European Government Affairs w Microsoft zakłada realizację projektów z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi cyfrowych, w tym technologii sztucznej inteligencji. W ramach współpracy obie strony położą szczególny nacisk na stworzenie “Tech Fit 4 Europe”. To bezpośrednia odpowiedź na unijną wizję “Europy dostosowanej do ery cyfrowej” i uznanie szczególnej roli, jaką sektortechnologii musi odegrać we wspieraniu Europy w realizacji jej person posingambicji w zakresie technologii cyfrowych. Wymaga to uwzględnienia uzasadnionych obaw stojących za wezwaniem, aby Europa była bardziej “cyfrowo suwerenna”. Chodzi również o wspieranie Europy w wykorzystywaniu możliwości i podejmowaniu wyzwań związanych z transformacją cyfrową, w szczególności w związku z COVID-19 .

Dzisiaj Microsoft podejmuje kolejne zobowiązanie – będzie to dostosowanie strategii europejskiej dla Polski i stworzenie „Tech Fit 4 Poland” przy współpracy z GovTech Polska.

Polska od lat staje się coraz szybciej rozwijającym się rynkiem cyfrowym a administracja publiczna nie pozostaje w tyle – mówi Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, Szef Centrum GovTech Naszą misją jest to aby z pomocą nowoczesnych technologii, takich jak Sztuczna Inteligencja, wspierać nie tylko tę niemal połowę Polaków regularnie korzystających z Internetu w kontaktach z administracją, ale też wszystkich pozostałych. Nie byłoby to możliwe bez tworzenia atrakcyjnego klimatu dla strategicznych inwestorów, dlatego tak cieszymy się, że coraz więcej z nich wybiera właśnie nasz kraj. Dzisiejsze porozumienie jest tego kolejnym wyrazem.

Polska tak samo jak cała Europa stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami, na które technologia może być odpowiedzią. Microsoft poszukuje rozwiązań dla najtrudniejszych kwestii, takich jak system opieki zdrowotnej, energia czy klimat. Przy pracy nad konkretnym planem dla Polski, strony skupią się na tym, co jest najpilniejsze również z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Porozumienie z GovTech Polska ma służyć jak najszybszemu zidentyfikowaniu najważniejszych wyzwań i zaproponowaniu konkretnych rozwiązań.

Tempo cyfryzacji wzrasta w całej Europie, a Polska nie jest wyjątkiem. Zachęcające jest silne zaangażowanie polskiego rządu w doprowadzenie do przyjęcia chmury obliczeniowej przez instytucje publiczne, aby przyspieszyć transformację cyfrową kraju i lepiej służyć polskim obywatelom. Stanowi to ważny przykład dla adopcji chmury w całej Europie. Partnerstwo z GovTech opiera się na prawie 30-letniej obecności Microsoftu w Polsce i naszym kompleksowym wieloletnim planie inwestycyjnym, który ma na celu przyspieszenie innowacji i wzmocnienie pozycji lokalnych organizacji dzięki bezpiecznym usługom chmury obliczeniowej dla przedsiębiorstw, a także podniesienie kompetencji lokalnych talentów – podkreślił Casper Klynge, Vice President Microsoft, European Government Affairs w Microsoft.

