Dyskryminują mężczyzn przy szkoleniach? Kontrowersyjne kryteria

Akademia Kompetencji Sektora IT zorganizowała rekrutację na szkolenia w ramach funduszy unijnych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie brak spójności regulaminu z zasadami rekrutacji

Chodzi dokładniej o projekt pn. „Akademia Kompetencji Sektora IT” - zadania Anty-Covid realizowany przez Operatora CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. W oczy rzucają się kryteria premiujące w rekrutacji. W nich na dodatkowe punkty mogą liczyć osoby, które skończyły 50 rok życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i… kobiety. Z całym procesem rekrutacji można zapoznać się tutaj.

Akademia może tłumaczyć, że chodzi o zachęcenie kobiet do rekrutacji. Jednak jak zagłębimy się w regulamin, to znajdziemy tam poniższy punkt, który nie do końca jest spójny z zasadami.

Każdy etap realizacji Projektu przebiega zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym niedyskryminacji osób niepełnosprawnych, a także równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

KG