Nowe rozporządzenie dla CPK

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), przedłożone przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Rozporządzenie wskazuje inwestycje towarzyszące budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Chodzi o nowe linie kolejowe zbiegające się w CPK jako głównym węźle transportowym kraju. Dzięki budowie kolei dużych prędkości dojazd z każdej polskiej aglomeracji do CPK i Warszawy zajmie do 2,5 godziny. Inwestycje towarzyszące obejmą także budowę i przebudowę dróg publicznych oraz powstanie urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego - czytamy w komunikacie.

Inwestycje kolejowe

Realizacja kolejowej części Centralnego Portu Komunikacyjnego stanowi podstawowy element przedsięwzięcia, pozwalający na skomunikowanie CPK z Warszawą i Łodzią. Chodzi także o stworzenie ogólnokrajowego systemu międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, obejmujących dostępnością wszystkie regiony kraju. Łącznie w ramach Programu CPK powstanie prawie 1800 km nowych linii kolejowych.

Skomunikowanie CPK z najbliższymi dużymi miastami - Warszawą i Łodzią - zostanie zrealizowane poprzez budowę nowej linii kolejowej dużych prędkości. Umożliwi to osiągnięcie czasu przejazdu z CPK do Warszawy w ok. 15 minut, a z CPK do Łodzi w ok. 30 minut. Oznacza to, że czas przejazdu do CPK będzie konkurencyjny względem obecnego czasu dojazdu do podstawowych lotnisk obu miast.

W węźle kolejowym CPK będą odgałęziały się linie kolejowe m.in. do Gdańska i Słupska, Katowic i Jastrzębia Zdroju, Krakowa, Poznania i Kutna, Wrocławia i Wałbrzycha, Częstochowy i Opola czy Radomia i Rzeszowa. Inwestycje obejmą m.in. także linie Warszawa - Olsztyn, Warszawa - Suwałki, Warszawa - Terespol, Warszawa - Lublin, Katowice - Zakopane czy Stalowa Wola - Białystok, wymieniono.

Nowe linie kolejowe na przecięciach z istniejącymi liniami zostaną wyposażone w łącznice zapewniając możliwość obsługi CPK również pociągami podmiejskimi i regionalnymi.

W bezpośredniej bliskości terminala lotniczego zlokalizowany zostanie dworzec kolejowy.

Dalsze etapy prac pozwolą na istotną poprawę skomunikowania CPK z wszystkimi regionami kraju - przez budowę nowych elementów sieci kolejowej oraz stworzenie ogólnokrajowego systemu międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Docelowo planowane jest połączenie Warszawy i CPK z każdą z głównych aglomeracji Polski w czasie do 2,5 godziny, przypomina CIR.

Inwestycje drogowe

Inwestycje towarzyszące dotyczące sieci dróg krajowych pozwalają na efektywną obsługę komunikacyjną CPK. Transport drogowy stanowić będzie - oprócz kolei - istotny sposób skomunikowania lotniska z otoczeniem.

Chodzi o rozbudowę autostrady A2 na odcinku Łódź-Warszawa o dodatkowy pas ruchu w każdym kierunku oraz budowę Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (drogi A50 i S50), a także trasy ekspresowej S10 na odcinku Toruń - Płock - Naruszewo (węzeł z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej). Łącznie powstanie ok. 400 km nowych dróg ekspresowych, wyjaśniono w materiale.

Inwestycje lotnicze

Inwestycje towarzyszące dotyczące budowy urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego - zakończono.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

ISB, mw

