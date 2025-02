Tusk tak „urealnia” CPK, że go rozbija i niszczy

„W samym środku ferii zimowych głosami Koalicji Obywatelskiej oraz Polski2050 sejmowa Komisja Infrastruktury odrzuciła obywatelski projekt ustawy ‘Tak dla CPK’. Przewodniczący Komisji ograniczył debatę do minimum, pozbawiając wnioskodawców nawet prawa do wypowiedzenia się w przedmiocie wniosku KO o odrzucenie ustawy. (…) Rządząca koalicja liczy najwyraźniej, że odrzucenie ustawy w Sejmie umożliwi jej ucieczkę przed społecznym monitoringiem programu CPK oraz dalsze wdrażanie katastrofalnych zmian w programie przyjętych pod koniec zeszłego roku” - alarmują eksperci Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP: Rafał Milczarski i Mikołaj Wild. W długim tekście opublikowanym na stronie Kancelarii Prezydenta RP Milczarski i Wild szczegółowo opisują te szkodliwe zmiany w pierwotnym projekcie i ich potencjalne skutki – pisze portal wPolityce.pl.

CPK od początku było dla obecnej ekipy rządzącej tematem drażliwym. (…) Po przejęciu władzy przez Koalicję 13 Grudnia pełnomocnikiem rządu ds. tego projektu premier uczynił Macieja Laska, wcześniej jednego z najbardziej zaciekłych przeciwników CPK. Zaczęły się kolejne audyty nieprowadzące do niczego konkretnego, przeciąganie i przewlekanie sprawy tak, aby odłożyć ją na „Świętego Nigdy”. Na początku ubiegłego roku okazało się jednak, że rozwój kraju i inwestycje, które posłużą wszystkim nam na lata to wartości, które łączą Polaków ponad podziałami partyjnymi. Pod presją społeczną Tusk i Lasek nie mieli innego wyjścia i stwierdzili, że choćby nawet nie chcieli zbudować CPK, to będą musieli. To jednak wcale nie oznacza, że premier z sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury uznali, że CPK to nie projekt „pisowski”, tylko prorozwojowy i przystąpili do jego realizacji. Kiedy pod koniec czerwca 2024 r. Donald Tusk zapowiedział „Megalopolis”, gdzie z pierwotnego projektu zostało bardzo, bardzo niewiele, już wówczas można było mieć obawy co do losu CPK.

Czy to, co Koalicja 13 Grudnia nazywa „urealnieniem” Centralnego Portu Komunikacyjnego, będzie w istocie zniszczeniem projektu, który za rządów PiS większości ugrupowań tworzących obecny rząd wybitnie nie odpowiadał?

Na „katastrofalne zmiany”, które w projekcie CPK chce wdrożyć obecny rząd zwracają uwagę Mikołaj Wild i Rafał Milczarski, eksperci Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. „Nie pozwólmy na dalsze dewastowanie programu CPK” - apelują.

