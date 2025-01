Senator Bierecki alarmuje: lubelskie „CPK” wygaszane!

Sejmik województwa lubelskiego głosami radnych PiS kolejny raz przyjął stanowisko wzywające rząd Tuska, by zajął się inwestycją Małaszewiczach. Ta ważna inwestycja chociaż została rozpoczęta, to wciąż przesuwany jest termin zakończenia prac przygotowawczych. „Wszyscy, wydawałoby się, mamy prawo oczekiwać, że tego typu inwestycje odbywać się będą szybko, bez zbędnej zwłoki” - mówił podczas sesji senator Grzegorz Bierecki – relacjonuje wPolityce.pl.

Parlamentarzysta PiS, który od samego początku walczy o Małaszewicze, poinformował o kolejnym przesunięciu terminu rozpoczęciu inwestycji. Nie może ona ruszyć, bo rządowi Tuska wciąż nie udało się doprowadzić do przejęcia jednej państwowej spółki Cargotor przez inną państwową spółkę – PKP PLK. Jeszcze niedawno obiecywano, że stanie się to do końca 2024 roku. Tuż przed Świętami termin wydłużono o kolejne siedem miesięcy, do końca lipca roku bieżącego – cytuje senatora Biereckiego wPolityce.pl.

Suchy port w Małaszewiczach to kolejowy odpowiednik CPK na ścianie wschodniej. ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE / autor: Fratria / AS

Małaszewicze to „CPK” Lubelszczyzny

Senator Grzegorz Bierecki przypominał, że każdy dzień zwłoki to wymierne straty dla polskiego budżetu i porównywał los Małaszewicz – które są „CPK Lubelszczyzny” do tego, co rząd Donalda Tuska wyprawia z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

3 miliardy zł mają trafić do województwa lubelskiego, ale za te pieniądze ma być zbudowane przedsiębiorstwo, infrastruktura, która przyniesie polskiemu budżetowi w ciągu 10 lat ponad 50 miliardów złotych. Więc wszyscy, wydawałoby się, mamy prawo oczekiwać, że tego typu inwestycje odbywać się będą szybko, bez zbędnej zwłoki — mówił senator Bierecki.

Tymczasem Małaszewicze nie mogą doczekać się rozpoczęcia tej inwestycji, tak ważnej. Ustawa, która została przyjęta w 2023 roku pozostaje martwa. (…) W tym samym czasie, kiedy brakuje 3 miliardów złotych na budowę Małaszewicz, podobne pieniądze przeznaczane są na funkcjonowanie TVP w likwidacji! — punktował Bierecki.

Bierecki: to nie bałagan, to plan

Na antenie telewizji wPolsce24 senator Grzegorz Bierecki tłumaczył wagę inwestycji w Małaszewiczach:

Musimy dbać o własne dochody. Małaszewicze, CPK, to są wszystko łatwe dochody, źródła podatków, które wpływają do polskiego budżetu, a jednocześnie nie wynikają z tego, że opodatkowuje się naszych obywateli, nasze przedsiębiorstwa. Te towary do Polski trafiają przez Amsterdam, Hamburg czy Antwerpię i tam te korzyści są przejmowane. Jeżeli nam uda się ten strumień towarów uda się przepuszczać bezpośrednio przez Polskę, przez nasze urzędy celne, to te podatki trafią do nas i część towarów będzie trafiała na nasz rynek, a reszta na inne rynki. To dosyć łatwy mechanizm napełniania polskiego budżetu bez podnoszenia podatków polskim obywatelom i przedsiębiorcom. Tego polski rząd nie robi (…)

Tajemnica braku realizacji leży wyłącznie w tym, że ten rząd nie chce odbierać pieniędzy budżetom innych krajów (…) To, że Polska jest gwałtownie zadłużona, jest elementem planu, który ma za zadanie doprowadzić do pełnego posłuszeństwa, pełnej podległości naszego kraju w stosunku do ośrodków, które są kredytodawcami. – stwierdził Grzegorz Bierecki.

»» Cały wywiad senatora Grzegorza Biereckiego na temat Małaszewicz oglądaj w telewizji wPolsce24:

Ekipa Tuska wróciła do marginalizacji Polski Wschodniej

Wystąpienie parlamentarzysty spotkało się z atakiem przedstawicieli partii rządzących dzisiaj Polską. Radni PSL i Platformy zarzucali wszystkim dookoła „_upolitycznianie sprawy”. Stosowali tą samą taktykę, co przy CPK, bredząc, że tam „PiS nawet nie wbił łopaty” i to samo jest z Małaszewiczami_ – czytamy na wPolityce.pl.

Odpowiadając na atak Platformy i PSL radni PiS podkreślali, że stanowisko sejmiku w niczym nie może Małaszewiczom zaszkodzić – przeciwnie, każdy głos wsparcia dla inwestycji i każda forma presji na rząd są cenne. Przekonywali, słusznie, że w zapewnienia rządu nie ma co wierzyć, bo ekipa Tuska nie dotrzymuje przecież większości swoich obietnic.

I dodawali, że w województwie lubelskim już dzieją się niepokojące rzeczy, potwierdzające tezę o braku zainteresowania dzisiaj rządzących tą częścią kraju. Mowa tu m.in. o strajku głodowym w Bogdance, zwolnieniach w PKP Cargo i Poczcie Polskiej czy w biłgorajskiej fabryce Black Red White.

»» Więcej o zatrzymaniu inwestycji w Małaszewiczach czytaj na portalu wPolityce.pl**: w publikacji PiS walczy o budowę parku logistycznego w Małaszewiczach. Bierecki: To największa, najważniejsza inwestycja, na terenie woj. lubelskiego

