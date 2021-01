Do tego musiało dojść! Bezpośrednie starcie Bezosa i Muska

Do takiego starcia wcześniej czy później musiało dojść. Pomiędzy Amazonem, a SpaceX szykuje się walka o przestrzeń kosmiczną, a dokładniej o obecność na niej swoich satelitów

Umieszczenie satelity w kosmosie daje możliwość dostarczania Internetu na całym świecie. Elon Musk zbudował już konstelację z ponad tysiąca satelitów. A planuje ogółem 12 tysięcy. Do gry ostatnio wszedł jednak Jeff Bezos. Chce wysłać na razie 3000 orbiterów, a zainwestować przy tym 10 mld dolarów.

SpaceX zgłosiło do Federalnej Komisji Łączności prośbę o przeniesienie satelitów na niższe orbity. To nie podoba się Amazonowi.

Pomimo tego, co SpaceX pisze na Twitterze, to proponowane przez tę firmę zmiany sparaliżują konkurencję chcącą budować swoje konstelacje satelitów. Oczywiście, zdławienie konkurencji w zarodku jest jak najbardziej w interesie SpaceX, ale z pewnością nie leży to w interesie konsumentów - przekonuje Amazon