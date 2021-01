CD Projekt w ogniu spekulantów! Niewiarygodna huśtawka na akcjach!

Gra przeciw krótkim pozycjom, która na Wall Street wywindowała kursy słabo prosperujących spółek, dotarła do CD Projekt. Jego akcje w czwartek po południu drożały nawet o 20 proc. przy obrotach w wysokości 2,3 mld zł. Kilka funduszy shortujących akcje CD Projekt zmniejszyło swoje pozycje, a Elon Musk pochwalił „Cyberpunka 2077”.

W czwartek kurs CD Projekt, po wzroście z 315,80 zł do 324 zł krótko po rozpoczęciu sesji, długo był pod kreską, utrzymywał się w przedziale 300-310 zł. Sytuacja zmieniła się natychmiast o godz. 13, gdy do gry wkroczyli inwestorzy zza oceanu. W ciągu 30 minut cena akcji firmy skoczyła o 20 proc. - z 304 do 366 zł.

Potem kurs utrzymywał się na wyższym pułapie, na koniec sesji wynosił 365 zł, po wzroście o 15,6 proc. Przez całą sesję obroty na akcjach CD Projekt były gigantyczne - handlowano 6,86 mln walorów spółki (jej kapitał dzieli się na 100,6 mln akcji, 71 proc. jest w wolnym obrocie) o łącznej wartości 2,35 mld zł. Tymczasem obroty w całym indeksie WIG20 wyniosły 3,26 mld zł, a w całym WIG-u - 3,56 mld zł.

Skąd ten boom na akcjach CD Projekt? W tym tygodniu nie pojawiły się żadne istotne informacje o spółce. W zeszły piątek studio wypuściło pierwszy patch poprawiający usterki w „Cyberpunku 2077”, ale zebrał on mieszane opinie i nie polepszył ocen gry.

Prawdopodobnie akcje CD Projekt zaczęli kupować inwestorzy grający przeciw hedge fundom grającym na spadki kursu niektórych spółek, czyli shortującym je. Takie fundusze pożyczają akcje po wysokiej cenie i sprzedają, licząc że po prognozowanym spadku kursu kupią walory taniej, żeby zwrócić je inwestorom.

CD Projekt zyskał też w czwartek wizerunkowo - nad ranem polskiego czasu założyciel Tesli Elon Musk zamieścił wizualizację nowego modelu tej marki, gdzie na monitorze wewnątrz auta widać bohatera gry „Wiedźmin”.

Sytuacja odwróciła się diametralnie podczas piątkowych notowań, a akcje spółki zostały drastycznie przecenione. Tuż przed zamknięciem piątkowej sesji spadek kursu wynosił w granicach 17 proc. (przy cenie sięgającej około 305 zł).

wirtualnemedia.pl/kp